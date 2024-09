Cướp xe gắn máy và điện thoại ở Đồng Nai chạy qua Bình Thuận trốn thì bị bắt

Thông tin ban đầu từ Công an Bình Thuận cho biết, qua trao đổi, Công an TP. Biên Hòa(Đồng Nai) đề nghị Công an xã Đông Hà, huyện Đức Linh( Bình Thuận) phối hợp xác minh thông tin về đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi cướp tài sản tại TP. Biên Hòa rồi bỏ trốn.



Tại cơ quan công an, đối tượng B.Q.H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ảnh: CABT

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã Đông Hà huyện Đức Linh(Bình Thuận)phát hiện 1 đối tượng có đặc điểm nhận dạng như mô tả của Công an TP.Biên Hòa xuất hiện trên địa bàn xã Đông Hà. Đối tượng này có biểu hiện nghi vấn, hiện đang lẩn trốn tại một cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn xã Đông Hà nên công an đã nhanh chóng tổ chức lượng vây bắt, đưa đối tượng về trụ sở công an xã để đấu tranh, làm rõ.

Qua làm việc, đối tượng khai nhận tên B.Q.H( SN 2009, trú tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận). Ngày 30/8, đối tượng B.Q.H cùng với 3 người bạn đang đi chơi tại khu vực Khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Winner X trong tình trạng say xỉn và bị té ngã xuống đường.

Thấy vậy, H cùng đồng bọn giả vờ đến hỏi thăm để chở người bị hại về nhà. Sau đó, cả nhóm của H điều khiển xe máy của bị hại và chở bị hại đến khu vực vắng người trong Khu công nghiệp Biên Hòa rồi để bị hại xuống đường rồi cướp của nạn nhân 1 xe máy nhãn hiệu Winner X, 1 điện thoại di động, 1 bóp da.

Sau khi gây án, đối tượng B.Q.H lẩn trốn tại xã Đông Hà thì bị lực lượng công an xã Đông Hà phát hiện, bắt giữ.

Hiện công an xã Đông Hà đã bàn giao đối tượng B.Q.H cho Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa( Đồng Nai) để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.