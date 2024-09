Kỳ nghỉ Quốc Khánh 2/9: Khoảng 385.000 lượt khách đến Bình Thuận, doanh thu đạt 510 tỷ đồng

Doanh du lịch thu đạt 510 tỷ đồng

Theo ông Bùi Thế Nhân, kỳ nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay với thời gian kéo dài 4 ngày liên tục (từ 31/8 - 3/9/2024) được xem là cơ hội để Bình Thuận thu hút đông đảo khách du lịch đến nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí…

Theo Sở SVHTTDL tỉnh Bình Thuận, lượt khách trong dịp lễ 2/9 năm nay, tăng gấp 3,3 lần so năm ngoái với doanh thu đạt 510 tỷ đồng.

Với thế mạnh nghỉ dưỡng biển và thuận lợi về giao thông đường bộ khi các tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh đã đưa vào hoạt động, nhờ đó điểm đến Bình Thuận thu hút đông đảo du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024.

Theo Sở SVHTTDL tỉnh Bình Thuận, dịp này tỉnh Bình Thuận ước đón và phục vụ khoảng 385.000 lượt khách (riêng khách quốc tế có 9.700 lượt). Số lượt khách trong dịp lễ 2/9 năm nay, tăng gấp 3,3 lần so năm ngoái với doanh thu đạt 510 tỷ đồng.

Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận vào dịp lễ này, lượng khách tập trung đông vào các ngày 31/8, 1/9 và 2/9 với công suất phòng đạt bình quân từ 80 - 95%, trong đó có nhiều cơ sở đạt công suất 100%.

Được biết, khách du lịch nội địa chọn Bình Thuận cho kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay chủ yếu đến từ TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh Nam bộ và một số tỉnh phía Bắc…

Du khách đến nhiều các điểm ở Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, La Gi, Phú Quý… Bên cạnh đó, địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh cũng là những điểm đến mới có sức hút khách đến tham quan, vui chơi giải trí góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương…

Du khách đắm mình trong vùng biển Hòn Lao - Mũi Né, TP. Phan Thiết. Ảnh: NV

Chất lượng và dịch vụ ưu tiên cho du khách

Trước đó, Sở đã có công văn (số 2194/SVHTTDL-QLDL ngày 19/8/2024) đề nghị phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, an toàn du khách, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, gía cả, chất lượng dịch vụ… đảm bảo cho du khách đến Bình Thuận tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp lễ 2/9/2024 được an toàn, thoải mái, có ấn tượng tốt đối với điểm đến du lịch Bình Thuận.

Hải sản Bình Thuận tươi ngon được du khách đánh giá cao. Ảnh: Ảnh: NV

Theo Sở SVHTTDL tỉnh Bình Thuận, nhìn chung hoạt động du lịch dịp lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay diễn ra khá tốt so với năm trước.

Chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, chất lượng phục vụ du khách được các cơ sở kinh doanh đảm bảo tốt. Trong dịp lễ này, việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết được các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chấp hành tốt, đúng quy định.

Cùng với đó, ngành du lịch còn thực hiện nhiều giải pháp đối với công tác "thông tin hỗ trợ du khách". Trung tâm Xúc tiến du lịch triển khai liên tục công tác giới thiệu "du lịch Bình Thuận chào đón khách dịp 2/9" trên các kênh truyền thông truyền thống lẫn mạng xã hội, tham gia xúc tiến quảng bá hình ảnh tại các sự kiện du lịch trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, tăng cường công tác hỗ trợ du khách qua đường dây nóng thông tin hỗ trợ du khách 0252.3810.801 tại các khu du lịch, điểm tham quan, khu mua sắm, ẩm thực, giải trí để sẵn sàng hỗ trợ khách du lịch khi đến với Bình Thuận.

Ngoài ra, thời điểm nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, một số cơ sở lưu trú 4 – 5 sao và các điểm tham quan du lịch có tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí phục vụ du khách.

Đặc biệt tại NovaWorld Phan Thiet còn tổ chức chức nhiều chương trình hoạt động sôi động như: Lễ hội té nước, các đêm nhạc rộn ràng, chuỗi sản phẩm mới lạ tại các công viên chuyên đề và nhất là biểu diễn bắn pháo hoa nghệ thuật tối 02/9 tạo thêm nhiều điểm nhấn hấp dẫn thu hút du khách.

Du khách gia lễ hội té nước ở NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: Hữu Tri

Trong các ngày lễ này, các Ban Quản lý các khu du lịch trên địa ban tỉnh Bình Thuận đã tăng cường, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động vui chơi giải trí trên biển, đồng thời tăng cường nhắc nhở, chân chỉnh các doanh nghiệp, cơ sở du lịch thực hiện nghiêm việc thả cờ, phao giới hạn vung tắm an toàn theo quy định, tổ chức tốt lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhắc nhở đội cứu hộ ứng trực cứu hộ tại vị trí có nhiều du khách tắm biển.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách, thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông, cứu hộ, cứu nạn, giá cả ở hầu hết các khu du lịch, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được đảm bảo.

Bờ biển Mũi Né, TP. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đẹp và thơ mông...Ảnh: NV

Đảm bảo an toàn cho du khách đến Bình Thuận

Theo nhận định của Sở SVHTTDL tỉnh Bình Thuận, tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận trong dịp lễ 2/9 năm nay diễn ra hết sức sôi động, an toàn cho du khách.

Bên cạnh đó là Bình Thuận có nhiều hoạt động du lịch phong phú, đa dạng, hấp dẫn đã thu hút được lượng lớn du khách đến tham quan, nghĩ dưỡng đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí trong nhân dân và du khách.

Các khu du lịch dã ngoại, du lịch cộng đồng cũng là điểm đến rất ưa thích của du khách khi đến tham quan, du lịch dã ngoại trong dịp lễ; công tác quản lý nhà nước được quan tâm và chủ động triển khai sớm đảm bảo tốt môi trường du lịch, giữ vững hình ảnh điểm đến du lịch Bình Thuận an toàn, thân thiện.

Nhìn chung, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có sự chủ động triển khai các mặt công tác, chỉ đạo các Ban Quản lý Khu du lịch phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an tổ chức triển khai đến các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch ở địa bàn chấp hành tốt các quy định.

Dịp lễ năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết (mưa, dự báo thời tiết mưa) nên phần nào cũng gây tâm lý e ngại, ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch của dòng khách sát lễ mới có dự định đi du lịch.