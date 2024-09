Bắt giữ đối tượng dùng dao nhọn đâm gây thương tích 1 tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự Bắt giữ đối tượng dùng dao nhọn đâm gây thương tích 1 tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự

Ngày 3/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an huyện Bắc Bình đã bắt giữ 1 đối tượng có hành vi đâm bị thương 1 tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự.