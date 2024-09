Du khách đến Bình Thuận thích thú khi xem san hô ở Hòn Lao - Mũi Né, lễ hội té nước ở NovaWorld Phan Thiet

Du khách thích thú khi xem san hô ở Hòn Lao - Mũi Né

Cũng trong chiều 1/9, trao đổi với Dân Việt, đại diện Muine Bay Resort (4 sao) ở Mũi Né, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, mấy ngày san hô xuất hiện nhiều ở khu vực vực đảo Hòn Lao gần Muine Bay Resort khiến du khách rất thích thích.

Du khách vui chơi ở Mũi Né TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Chị Trâm Hòa, một du khách từ TP.HCM đến nghỉ ở đây cho biết, rất bất ngờ khi ở Hòn Lao có san hô dưới đáy biển. Cả nhà chị thuê dịch vụ chèo sub và dụng cụ lặn biển ra Hòn Lao xem san hô ai cũng thích.

"Trước đây, chúng tôi muốn xem san hô phải đi vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận) hay ra tận Khánh Hòa. Nay ở Mũi Né đã có san hô nên rất tiện và gần cho du khách TP.HCM…", chị Trâm Hòa chia sẻ.

Đại diện Muine Bay Resort cho biết, với giá 599.000 đồng/người, du khách sẽ được trải nghiệm các dịch vụ bao gồm: jesky kéo phao chuối 2 chiều, chèo sub, kết hợp lặn xem san hô gồm kính bơi, vớ lặn biển và có hướng dẫn viên theo khách suốt chuyến…

Nhiều du khách cho biết, với giá tiền trên là phù hợp với hiện tại để xem san hô trọn gói…

Du khách vui chơi ở khu Muine Bay Resort ở Mũi Né, TP.Phan Thiết và xem san hô ở khu vực đảo Hòn Lao. Ảnh: PV

Khoảng hơn 300.000 lượt du khách đến biển Tiến Thành

Cũng trong chiều 1/9, thông tin nhanh từ ngành du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay có khoảng khoảng hơn 200.000 - 300.000 lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động NovaWorld Phan Thiet, biển Tiến Thành, TP.Phan Thiết.

Được biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, bên cạnh lễ hội té nước, các dịch vụ vui chơi - giải trí tại các công viên chủ đề tại NovaWorld Phan Thiet cũng chứng kiến lượng du khách tăng đột biến, gấp 200% những ngày cao điểm nhất của mùa hè.

Theo ghi nhận, các nhà hàng, quán café trong khu NovaWorld Phan Thiet luôn trong tình trạng kín chỗ. Nhiều nơi phải mở rộng, kê thêm bàn ghế và thời gian để phục vụ, đáp ứng lượng khách đổ về ngày càng tăng… Lượng khách đông, nhưng tình hình ATNT được các cơ quan chức năng thực hiện ổn định…

Du khách và người dân hào hứng tham gia lễ hội té nước ở NovaWorld PhanThiet. Ảnh: Hữu Tri



Chị Hồ Thị Kim Quy (du khách đến từ Long An) cho biết: "Chúng tôi rất bất ngờ và hào hứng với các hoạt động của lễ hội té nước. Đây là lần đầu tiên gia đình chúng tôi trải nghiệm một lễ hội té nước rất độc đáo mà cũng rất vui nhộn. Chọn nghỉ lễ Quốc Khánh tại Phan Thiết là quyết định đúng của gia đình vì nghe nói trong những ngày tới còn có nhiều hoạt động hấp dẫn nữa…".

Gần 100.000 du khách hào hứng với lễ hội té nước

Dịp này, hàng 100.000 du khách đã đến tham gia lễ hội té nước lần đầu tiên đã diễn ra tại "thành phố biển" NovaWorld PhanThiet.

Chương trình mang chủ đề "Tạm biệt mùa hè" diễn ra tại Quảng trường Bikini Beach biển Tiến Thành, TP.Phan Thiết đã thu hút hàng 100.000 du khách đã hòa mình vào hoạt động té nước. Du khách cùng nhau té nước, ném bột màu, diễu hành đường phố tại quảng trường xinh đẹp bên bờ biển Tiến Thành NovaWorld Phan Thiet.

Cũng tại Quảng trường Bikini Beach, từ 18 giờ ngày 2/9 là đêm nhạc "Nấc thang lên thiên đường" với sự tham gia biểu diễn của loạt ca sĩ nổi tiếng như Hoàng Hải, Hà Nhi, Rapper Hurrykng. Hoàng Hải, Hà Nhi hay Hurrykng đều là những gương mặt trẻ được khán giả yêu thích hiện nay.

Đến 21 giờ, sau khi kết thúc chương trình ca nhạc, khán giả và du khách sẽ tiếp tục thưởng thức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật.

Du khách và người dân hào hứng tham gia lễ hội té nước ở NovaWorld PhanThiet. Ảnh: Hữu Tri

Trong những năm qua, NovaWorld Phan Thiet đang không ngừng đầu tư, mở rộng cơ sở hạ tầng, cũng như mang đến những sự kiện hấp dẫn nhằm tạo ra một bầu không khí mới cho du lịch của tỉnh Bình Thuận.



Đại diện của NovaDreams (đơn vị thành viên của Nova Service Group – vận hành dự án NovaWorld Phan Thiet) cho biết, trong thời gian ngắn sắp tới, NovaDreams sẽ đưa vào hoạt động hàng chục công viên chủ đề như: Jack & Cây đậu thần, Wonder Museum Phan Thiet, Dragon Park, Ocean Park Hồ Tràm, Fantasy Park, Kong Park, The Wax Museum, Công viên Tiền sử, Botanic Garden, Happy Farm... Bên cạnh đó, khoảng 70 nhà hàng, quán café đa dạng phong cách ẩm thực như: New York Café, Mandarin Café, Tokyo Café, Santorini Café; nhà hàng Paris Garden, London Corner, Florence… sẽ được khai trương và vận hành bởi Global X - một thành viên của Nova Service Group.

Chuỗi dịch vụ này dự kiến sẽ đem đến trải nghiệm đa dạng cho mọi đối tượng khách hàng. Để nâng tầm du lịch, một loạt các đơn vị thành viên của Nova Service Group đã có những kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng triển khai các hạ tầng dịch vụ mới mẻ tại đây.

Khu NovaWorld Phan Thiet ở biển Tiến Thành, TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Ảnh: BP

Khu nghỉ dưỡng cao cấp của Nova Hotel & Resort World

Khu nghỉ dưỡng, Nova Hotel & Resort World dự kiến khai trương và đưa vào hoạt động khách sạn Novotel vào 30/4/2025 cùng kế hoạch khởi công tổ hợp khách sạn K-Town quy mô 4.000 phòng, Ocean Kingdom quy mô 4.000 phòng cũng trong năm 2025 với mục tiêu chào đón lượng du khách quốc tế đang tăng cao khi sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động.

Hệ sinh thái du lịch - dịch vụ - giải trí - ẩm thực của Nova Service Group sẽ trở nên hoàn hảo khi mảng ghép Nova Cruises lên tới 60 tàu, du thuyền, cano, moto nước… cùng với những sản phẩm tour độc đáo, gói dịch vụ trải nghiệm luxury (tiệc ngày và đêm, tiệc cưới… trên du thuyền) phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng.

Công viên nước trong khu NovaWorld Phan Thiet ở biển Tiến Thành, TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Ảnh: BP

Nova Travel đang triển khai kết nối hạ tầng giao thông cùng với việc đầu tư đội xe đưa đón tuyến TP.HCM – NovaWorld Phan Thiet và tuyến TP.Phan Thiết – NovaWorld Phan Thiết, dự kiến lên tới 500 xe vào năm 2030.

Với sự đầu tư toàn diện, NovaWorld Phan Thiet cũng đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và giúp tạo hàng chục ngàn việc làm cho người dân địa phương một cách trực tiếp và gián tiếp. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - du lịch của tỉnh Bình Thuận.