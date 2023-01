Cựu Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Gia Lai lĩnh án tù

Ngày 5/1, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử và tuyên án ba bị cáo trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thế Quang, cựu Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Gia Lai nhận mức án 10 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Thị Lựu, cựu Phó Chánh Văn phòng 6 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi, kế toán Văn phòng 5 năm tù giam.

3 cựu cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Gia Lai bị tuyên phạt hơn 21 năm tù. Ảnh: L.K

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Quang vắng mặt không có lý do.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai đã đề nghị mức án từ 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Quang; bị cáo Nguyễn Thị Lựu bị đề nghị mức án từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù; bị cáo Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi bị đề nghị mức án 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2013-2016, ông Nguyễn Thế Quang, bà Nguyễn Thị Lựu và bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi đã lập dự toán kinh phí của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Gia Lai trùng dự toán kinh phí 7 biên chế của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai (đã được Văn phòng Quốc hội cấp dự toán riêng) và được cấp tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng. Sau khi được cấp dự toán trùng, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Gia Lai đã chi hết số tiền này.

Viện KSND tỉnh nhận định, bị can Nguyễn Thế Quang là thủ trưởng đơn vị, đã ký vào các văn bản chứng từ liên quan có tính chất quyết định đến việc dự toán kinh phí trùng, chi phí kinh phí trùng sai trái, gây thiệt hại cho ngân sách. Do vậy, bị can Quang có vai trò cao nhất trong vụ án.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Thị Lựu biết rõ 7 biên chế của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã được Văn phòng Quốc hội cấp dự toán ngân sách nhưng vẫn tham mưu cho bị can Quang lập dự toán kinh phí cấp trùng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Bị can Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi phát hiện việc đưa 7 biên chế của Đoàn ĐBQH vào lập dự toán ngân sách cho Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh là sai và đã loại ra. Tuy nhiên, bị can Lựu không đồng ý mà yêu cầu bị can Vi phải tiếp tục đưa 7 biên chế này vào để lập dự toán xin cấp kinh phí. Bản thân bị can Vi tuy biết rõ việc làm này là sai trái nhưng thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can Lựu.

Đối với trách nhiệm người đứng đầu HĐND tỉnh, bị cáo Quang không báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai biết việc lập dự toán trùng 7 biên chế của Đoàn ĐBQH. Mặt khác, bị can là thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình về sử dụng biên chế, kinh phí được giao. Do đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai không đề nghị xử lý trách nhiệm các cá nhân của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai giai đoạn từ 2013-2016.

Qua giám định thiệt hại, cơ quan chức năng xác định, 3 bị cáo trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Đối với khắc phục thiệt hại, Nguyễn Thế Quang nộp hơn 1,1 tỷ đồng; Nguyễn Thị Lựu nộp hơn 1,1 tỷ đồng và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi nộp 65 triệu đồng để khắc phục hậu quả.