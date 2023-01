Truy tố vì liên quan đến Tân Việt Phát 2

Theo kết luật điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an (số 66/KLĐT-VPCQCSĐT) và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, có 12 bị can là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận bị đề nghị truy tố do giao hơn 90.000 m2 đất năm 2017 nhưng lấy giá năm 2013, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Các bị can Nhân, Cho và Huy. Ảnh Bộ Công an

Theo đó, các bị can gồm Nguyễn Ngọc Hai (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Lương Văn Hải (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh (cựu Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận); Ngô Hiếu Toàn (cựu Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Bình Thuận); Đặng Hoài Nhân (cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận); Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng (cựu Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận); Phạm Duy Cường (cựu Phó trưởng Phòng Kinh tế đất, thuộc Chi cục Quản lý đất đai); Lê Anh Huy (cựu Trưởng phòng Kinh tế đất thuộc Chi cục Quản lý đất đai) và Nguyễn Thị Thu Phong (cựu Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, thuộc Sở TN&MT Bình Thuận).

Các bị can trên bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật Hình sự.

Riêng bị can Nguyễn Văn Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, điều 360 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, Dự án Thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 nằm trên ba lô đất số 18, 19 và 20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B có tổng diện tích 9,26 ha do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý. Dự án có quy hoạch xây dựng 1,5 ha đất thương mại dịch vụ, 4,6 ha đất ở, diện tích còn lại là đất công cộng dùng chung.

Bị can Phạm Duy Cường và Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Bộ Công an

Giao đất cho Tân Việt Phát 2 gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng

Các lô đất trên được địa phương phê duyệt phương án đấu giá giao quyền sử dụng đất, với giá khởi điểm hơn 111 tỷ đồng (giá năm 2013). Phương thức đấu giá là chung một gói đấu giá, theo hiện trạng đất thô và khách hàng trúng đấu giá tự bỏ toàn bộ kinh phí để đầu cơ sở hạ tầng xung quanh, bên trong phạm vi dự án.

Tuy nhiên, tỉnh Bình Thuận cho rằng, không có nhà đầu tư nào tham gia đấu giá các lô đất này mặc dù đã nhiều lần đưa ra thông báo, kéo dài từ năm 2013 - 2015.

Trong lúc các sở ngành của địa phương dự kiến làm lại giá theo hướng giảm giá để đấu giá thì đến tháng 1/2017, Công ty cổ phần Tân Việt Phát xin chủ trương cho phép giao đất không thông qua đấu giá đối với 3 lô đất trên.

Tháng 3/2017, ông Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận ký quyết định thu hồi toàn bộ diện tích các lô đất trên do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, đồng thời cho Công ty cổ phần Tân Việt Phát thuê lô số 18 với thời hạn 50 năm. Còn các lô 19 và 20 được giao cho công ty này với mục đích đất ở kết hợp thương mại.

UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng, việc giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất do “Công ty CP Tân Việt Phát là nhà đầu tư duy nhất đăng ký đấu giá 3 lô đất trên. Giá đất thực hiện giao 3 lô đất này theo quyết định số 2423 (ngày 4/10/2013 của UBND tỉnh) với giá 1,2 triệu đồng/m2”.

Theo cơ quan CSĐT, việc làm trên của cựu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và cấp dưới đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Bộ Công an khám xét nhà riêng ông Nguyễn Văn Phong, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Luân