Cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai bị bắt, đối mặt khung hình phạt nào?

Vì sao cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai bị bắt?

Cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Minh Hùng (cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai) và Phan Văn Thanh (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trường Đại học Đồng Nai) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" xảy ra tại trường Đại học Đồng Nai.

Ông Trần Minh Hùng, cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai bị bắt ngày 6/6. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc thanh tra và chỉ ra nhiều sai phạm tại trường Đại học Đồng Nai.

Đặc biệt, nhà trường kê khai thiếu, để ngoài sổ sách doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 số tiền 37 tỷ đồng, dẫn đến việc giảm số tiền thuế phải nộp ngân sách gần 700 triệu đồng.

Điều này có dấu hiệu vi phạm tại điều 200 Bộ luật hình sự. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ qua công an tỉnh điều tra theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ông Trần Minh Hùng đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng; ông Phan Văn Thanh bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Sẽ tiếp tục làm rõ còn đồng phạm hay không

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hiện nay cơ quan điều tra mới chỉ khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong quá trình điều tra vụ án, nếu có căn cứ cho thấy có hành vi chiếm đoạt tài sản do mình quản lý, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự về tội Tham ô tài sản theo quy định tại điều 353 Bộ luật hình sự.

Vị chuyên gia thông tin, theo quy định của pháp luật tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn là một trong các tội danh thuộc nhóm tội phạm về tham nhũng, chức vụ. Người phạm tội là người có chức vụ quyền hạn nhưng đã vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân mà làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước từ 10 triệu đồng trở lên.

Như vậy, theo quy định, người phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có hành vi làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước. Thiệt hại ở đây là Nhà nước mất tài sản nhưng người phạm tội cũng không có hành vi chiếm đoạt, không hưởng lợi.

Với tội này, hình phạt cao nhất là 10 đến 15 năm tù nếu người vi phạm gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên.

Theo ông Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi làm trái công vụ ở đây là hành vi nào và nguyên nhân vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhâ" thể hiện như thế nào. Đồng thời, xác định thiệt hại đã gây ra để làm căn cứ định tội danh cũng như xác định khung hình phạt có thể bị truy tố.

Trong khi đó, những người có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội đối với các bị can cũng sẽ được xác định là đồng phạm.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của cựu hiệu trưởng những người khác có biết hay không, có giúp sức, xúi giục, có hưởng lợi từ hành vi vi phạm pháp luật hay không để xem xét xử lý với vai trò đồng phạm.

Theo quy định của pháp luật, nghĩa vụ chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Vì thế, để xử lý về tội danh nào, sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra xác minh, căn cứ vào các chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập theo trình tự thủ tục.

"Với diễn biến sự việc như trên, có thể đây mới chỉ là giai đoạn đầu của vụ án hình sự, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, xác định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan" – ông Cường nêu quan điểm.