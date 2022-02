Cứu sống sản phụ vỡ ối, sa toàn bộ dây rốn

Các bác sĩ đang mổ khẩn để cứu sản phụ và em bé. Ảnh: BVCC

Sản phụ H.N.T (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn, thai 32 tuần đã bể nắp ối, toàn bộ dây rốn và 2 chân em bé thò ra khỏi cửa mình.

Qua lời kể của chồng sản phụ, trong lúc đang ngủ, chị T đột ngột bị ra nước ối, cùng đó là 2 chân em bé và dây rốn cũng rơi ra ngoài.

Chồng chị lập tức lấy khăn bịt lại và gọi taxi để đưa đến bệnh viện, khi đến nơi, dây rốn bé chỉ còn đập khá chậm 100-120 lần/ phút.



Ê kíp cấp cứu lập tức tiếp nhân và nhận định đây là trường hợp sa dây rốn hiếm gặp kèm theo sa 2 chân bé, ê kíp trực đã kịp thời dùng khăn ấm bọc lấy dây rốn cùng với 2 chân bé và kê mông sản phụ lên cao để tránh chèn ép dây rốn, đồng thời chuyển nhanh lên phòng mổ.

Tại phòng mổ, do cổ tử cung sản phụ chưa mở trọn, rất nhanh và quyết đoán, BS Tạ Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Sản đã ra quyết định mổ tối khẩn để đưa bé ra ngoài ngay lập tức trong vòng 3 phút.

Bác sĩ khéo léo rút ngược mông và 2 chân của bé, đưa em bé nặng 2,65kg chào đời an toàn, không có biến chứng, chấn thương hoặc gãy xương. Do bé non tháng nên ê kíp bác sĩ trực nhi đã có mặt để kịp thời hồi sức cho bé, khoảng 3 phút sau bé đã tự thở được, có phản xạ, môi và cơ thể hồng hào dần.

Bé được chuyển lên Khoa hồi sức nhi (NICU) chăm sóc 24h và hiện nay tất cả các chỉ số đều bình thường và khỏe mạnh.

Sản phụ và em bé được mổ cấp cứu thành công. Ảnh: BVCC

TS.BS Tạ Thị Thanh Thuỷ cho biết, sa dây rốn là một trong những tình huống cấp cứu tối khẩn của sản khoa. Trong bụng mẹ, em bé sống nhờ dây rốn, dây rốn làm cầu nối đưa máu của mẹ qua nuôi dưỡng bé vì lúc này phổi bé chưa làm việc.

Sa dây rốn có nhiều mức độ, riêng tình trạng sa dây rốn mà ối đã vỡ, dây rốn sa hết ra ngoài âm hộ thì vô cùng hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm, cần phải tức tốc lấy em bé ra trong tối đa 10 phút, nếu không dây rốn sẽ bị khô, bé không được tiếp máu từ mẹ sẽ nguy hiểm tính mạng.