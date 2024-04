Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 15: Baek Hyun Woo tìm ra điểm yếu khiến Yoon Eun Seong trả giá đắt?

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 14 mở đầu bằng những kỷ niệm đẹp của Baek Hyun Woo và Hong Hae In (Kim Ji Won) khi cả hai từng có tuần trăng mật ngọt ngào tại Đức. Vì lo lắng sau cuộc phẫu thuật sẽ quên đi hết những kỷ niệm đẹp với Hyun Woo nên Hae In không đồng ý làm phẫu thuật. Với Hae In, việc không nhớ ra chồng còn đau đớn hơn cái chết. Tuy nhiên, Hyun Woo khuyên vợ rằng: "Hae In, em hãy sống đi". Ngoài Hyun Woo, gia đình nhà họ Hong và gia đình chồng đều mong muốn Hae In có thể làm phẫu thuật. Thông qua cuộc trò chuyện với những người thân trong gia đình, Hong Hae In biết được việc Hyun Woo đã luôn tìm kiếm các bệnh viện có thể điều trị cho cô.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 14: Hae In từng không đồng ý làm phẫu thuật vì lo sợ sẽ quên hết những kỷ niệm đẹp với Hyun Woo. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Trong khi Hae In còn đang do dự có quyết định phẫu thuật hay không thì biến cố ập đến với cặp đôi. Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra trong lúc Hyun Woo đi mua đồ khiến anh không khỏi lo lắng đi tìm kiếm vợ trong chiếc xe hơi đã bị đâm nát. Luật sư Baek đã bất chấp sự an toàn của bản thân, anh dùng tay đập vỡ kính xe ô tô vì nghĩ rằng Hae In đang ở trong chiếc xe này. May mắn thay khi xảy ra tai nạn Hae In không có trong chiếc xe ô tô đó. Chứng kiến cảnh Hyun Woo vừa gào khóc gọi tên vợ trong tuyệt vọng, Hae In đã đồng ý phẫu thuật vì cô không muốn chồng đau khổ vì mình.

Hyun Woo cũng hứa rằng anh sẽ là người đầu tiên vợ nhìn thấy sau ca phẫu thuật. Luật sư Baek khẳng định, nếu Hae In có quên hết tất cả, thậm chí không còn yêu anh thì anh vẫn ở bên cạnh để chinh phục trái tim cô thêm một lần nữa.

Trước khi Hae In vào phòng phẫu thuật đã đưa cho Hyun Woo một cuốn sổ nhỏ ghi chép về chồng và cuộc sống cả hai từng trải qua: "Trong cuộc đời mới, hy vọng cuốn sổ này sẽ dẫn dắt em. Nhưng em sẽ quên là có cuốn sổ này nên anh hãy giữ nó và đưa cho em sau ca phẫu thuật". Hae In cũng không quên dặn dò Hyun Woo nên đọc cuốn sổ này trong lúc ca phẫu thuật diễn ra.

Luật sư Baek Hyun Woo hạnh phúc khi vợ đồng ý phẫu thuật. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Cả Hyun Woo và Hae In cũng không lường trước được sự việc bị Yoon Eun Seong "chơi xấu". Theo đó, Hyun Woo bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ vì họ tình nghi anh sát hại Pyeon Seong Uk - kẻ từng được Yoon Eun Seong sai đi trừ khử Hyun Woo. Khi không thể đợi chờ Hae In như lời hứa khiến Hyun Woo đau khổ. Anh cầu xin phía cơ quan chức năng cho mình thêm thời gian chờ vợ tỉnh lại nhưng không được. Thời điểm đó, Yoon Eun Seong bất ngờ xuất hiện khiến Hyun Woo càng thêm lo lắng. "Tôi sẽ là người giám hộ của Hae In", Eun Seong nói.

Phía Hae In khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật cô đã không còn nhớ mình là ai. Cái tên duy nhất người đẹp họ Hong nhớ là Baek Hyun Woo. Ngay lập tức, Eun Sung đã "thao túng tâm lý" Hae In bằng cách kể chuyện anh ta và cô từng hẹn hò thời đại học: "Chúng ta đã chia tay nhưng vẫn còn yêu nhau. Baek Hyun Woo là chồng cũ của em. Anh ta đã hoàn toàn lừa dối em nên em đã ly hôn với Baek Hyun Woo. Anh ta đã theo dõi em nhưng hiện tại đã bị bắt giữ vì là nghi phạm giết người".

Ngoài diễn xuất ấn tượng của cặp đôi chính Hyun Woo - Hae In, chuyện tình cảm của Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon đóng) - em trai Hae In và vợ là Cheon Da Hye (Lee Joo Bin) cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả trong tập 14 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears). Theo đó, Cheon Da Hye định mang con bỏ trốn để tránh liên luỵ đến chồng và gia đình nhà họ Hong sau khi bị bà Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) cảnh báo. Tuy nhiên, cô không thể rời đi vì tình cảm của Hong Soo Cheol dành cho hai mẹ con.

Hae In bật khóc vì cảm thấy đau nhói trong tim khi thấy tuyết đầu mùa rơi. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Khép lại phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 14 là cảnh Hae In bật khóc vì cảm thấy đau nhói trong tim khi thấy tuyết đầu mùa rơi. Cô chưa thể nhớ ra Baek Hyun Woo là ai trong khi luật sư Baek ở nơi bị giam giữ cũng không kìm được nước mắt khi nhớ đến vợ.

Theo Nielsen Korea, phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 14 đạt rating (tỉ suất người xem) trung bình toàn quốc là 21,625%. Đây cũng là mức rating cao nhất kể từ khi bộ phim lên sóng. Theo đó, Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) vẫn xếp sau bộ phim đang đứng đầu rating của đài tvN là phim Hạ cánh nơi anh (đạt rating 21,68%).

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 15: Baek Hyun Woo khiến Yoon Eun Seong trả giá đắt?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 15 lên sóng vào tối 27/4 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Yoon Eun Seong bày tỏ với Hae In rằng: "Anh sẽ giữ em được an toàn". Bởi vậy, cuốn nhật ký Hae In viết trước lúc phẫu thuật cũng bị anh ta đốt thành tro tàn để cô không nhớ đến chuyện quá khứ, nhất là nhớ về những kỷ niệm với Baek Hyun Woo.

Sau ca phẫu thuật thành công, Hae In và Eun Seong từ Đức trở về Hàn Quốc. Cô được gia đình nhà họ Hong đón tại sân bay nhưng vì tác dụng phụ của ca phẫu thuật khiến Hae In chẳng nhớ gì, thậm chí cô né tránh khi được người nhà quan tâm. Với Baek Hyun Woo, Hae In tò mò muốn biết anh là người ra sao nên cô đã chủ động tìm gặp Hyun Woo tại nơi anh bị giam giữ. Thời điểm gặp được Hyun Woo khiến Hae In không khỏi hồi hộp. "Tim mình đập nhanh quá!", Hae In bày tỏ. Phía luật sư Baek đã không kìm được nước mắt khi lần đầu gặp được vợ sau ca phẫu thuật.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 15: Luật sư Baek đã không kìm được nước mắt khi lần đầu gặp được vợ sau ca phẫu thuật. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Ở diễn biến khác, nhóm bạn luật sư của Baek Hyun Woo đã nỗ lực tìm ra manh mối giúp anh chứng minh bản thân vô tội . Họ cũng đã tìm ra bằng chứng quan trọng cho thấy Yoon Eun Seong lừa đảo đầu tư bằng số tiền "khủng". "Cái này sẽ chứng minh Yoon Eun Seong đã lừa đảo đầu tư hai ngàn tỷ", nhóm bạn luật sư của Baek Hyun Woo nhấn mạnh. Điều này khiến Eun Seong phẫn nộ vì hắn muốn che giấu những tội ác đã gây ra.

Trong tập 15 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears), ngoài việc Hyun Woo thành công minh oan cho mình, gia đình Hae In lại tiếp tục đối mặt với những khó khăn do bà Moon Seul Hee gây ra. Theo đó, Da Hye (em dâu của Hae In) bị uy hiếp phải giao chiếc USB - một trong những bằng chứng "tố" tội ác của mẹ con bà Moon Seul Hee và Yoon Eun Seong. Để bảo vệ vợ, Hong Soo Cheol đã chạy xe đạp để cố gắng đuổi theo chiếc xe ô tô Da Hye bị bắt giữ. Kết quả, anh bị những kẻ xấu đánh đến nỗi đổ máu, ngất xỉu khiến Da Hye lo lắng.

Tình hình sức khỏe của Hong Soo Cheol - em trai Hae In thế nào? Liệu Yoon Eun Seong có phải trả giá đắt vì những việc đã gây ra? Hae In nhớ lại tình cảm Baek Hyun Woo dành cho mình hay không?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 15 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút vào tối 27/4 trên tvN, phát hành sau trên Netflix.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 15: Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) tìm ra bằng chứng cho thấy Yoon Eun Seong (Park Ji Hoon) lừa đảo đầu tư bằng số tiền "khủng". (Nguồn clip: Instagram tvN_drama)