Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nói “không đưa tiền cho anh nữa” nhưng vẫn nhận

Ngày 12/7, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét hỏi 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Họ bị truy tố về các hành vi đưa – nhận – môi giới hối lộ; lừa đảo; lạm dụng chức vụ.

Khai báo đầu tiên, bị cáo Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty An Bình, thừa nhận hành vi đưa hối lộ 34,6 tỷ đồng cho các quan chức như cáo trạng quy kết.

Hoàng Diệu Mơ thừa nhận đưa hối lộ để được cấp phép 66 chuyến bay giải cứu.

Nữ giám đốc tuy vậy xin tòa xem xét lý do phải đưa tiền vì muốn được cấp phép các chuyến bay: "Công ty bị cáo cần việc, đầu tư nhiều và sợ thua lỗ nên phải tìm gặp, nhờ giúp đỡ".

Chủ tọa hỏi nếu không đưa tiền, có được cấp phép không? Hoàng Diệu Mơ khẳng định: "Nếu không, khả năng không được cấp phép hoặc chỉ được cấp 1 chuyến thôi". Doanh nghiệp của Mơ thực tế được cấp phép 66 chuyến bay trong giai đoạn 2020 – 2021.

Chi tiết việc hối lộ, bị cáo Mơ khai từng xin cấp phép chuyến bay khi chưa "đưa tiền" nhưng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nói không thể vì "A08 Bộ Công an chưa trả lời". Do vậy, bị cáo Mơ đến gặp bị cáo Trần Văn Dự, Cục phó Xuất nhập cảnh Bộ Công an và được yêu cầu gặp cấp dưới của ông ta là bị cáo Vũ Anh Tuấn. Bị cáo Mơ cho hay, bị cáo Tuấn ngã giá muốn được cấp phép phải chi 150 triệu đồng/chuyến hoặc 2 triệu đồng/người về nước. Mơ đồng ý phương án đầu.

Cũng theo nữ giám đốc, bị cáo Phạm Trung Kiên, Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế chủ động liên hệ, nói: "Bộ Y tế cũng như Cục Xuất nhập cảnh, phải được 150 triệu/chuyến". Do vậy, Mơ đưa cho Kiên, Tuấn mỗi người hơn 5,1 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ 37 lần, tổng 21,5 tỷ đồng.

Tại Bộ Ngoại giao, Hoàng Diệu Mơ khai đến gặp bị cáo Tô Anh Dũng, khi đó là Thứ trưởng để xin giúp đỡ và được đồng ý. Bà ta sau đó hối lộ cho nhiều người ở Bộ Ngoại giao, gồm Thứ trưởng Dũng 8.5 tỷ đồng; Cục trưởng Lãnh sự, Nguyễn Thị Hương Lan 2,6 tỷ đồng…

Tuy vậy nữ giám đốc khẳng định: "Tại Bộ Ngoại giao không ai đòi hỏi gì. Bị cáo đưa tiền để được chấp thuận, cấp phép các chuyến bay đúng thời gian".

Mơ khai thêm: "Lúc đưa, lãnh đạo Bộ Ngoại giao chưa biết đưa bao nhiêu. Ông Tô Anh Dũng bảo lần sau không được đưa anh nữa". Mơ sau đó vẫn đưa tiền cho ông Dũng thêm 7 lần khác, tổng số 8,5 tỷ đồng và vị này không từ chối.

Trong vụ án, cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng bị cáo buộc trong giai đoạn 2020 – 2021 đã nhận hối lộ tổng cộng 37 lần từ nhiều người, tổng số tiền 21,5 tỷ đồng.