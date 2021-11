Cựu tu sĩ nhận tiền "chạy án": Chuyên gia nhận định “tiền tỷ”

Bộ Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc 1 cựu tu sĩ nhận tiền "chạy án" cùng với 5 bị can khác. Chuyên gia pháp lý nhận định, chắc chắn số tiền các bị can nhận từ 1 tỷ đồng trở lên.