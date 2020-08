Cựu tuyển thủ Phi Hùng (Kỳ 3): Rượu chè, đâm chém giang hồ và tiêu cực ở ĐTQG

Có một sự nghiệp đầy vẻ vang với liên tiếp các danh hiệu VĐQG cùng SLNA và HAGL, nhưng nói đến Phi Hùng, người ta lại nhớ hơn đến những chuyện buồn phía sau hậu trường. Không chỉ "vô đối" về những chiến tích bất hảo rượu chè, cờ bạc, đánh đấm… Phi Hùng còn bị nghi là liên quan đến cả những tiêu cực ở ĐTQG và Olympic, điển hình là "nỗi đau" tại SEA Games 23 ở Thái Lan. Có thể khó để sống thánh thiện trở lại ở chính môi trường đã mang lại vết đen, nên Phi Hùng đang dự tính xuất ngoại để "gác kiếm".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng và vợ.

Phi Hùng "tuyển tập"

Phi Hùng là người sống có khí phách, quân tử nhưng hay câu nệ, điều đó đã biến anh từ một cầu thủ trầm ngâm ít nói trở nên ngang ngược và luôn bị xem là nghi can, thậm chí được điểm tên chỉ mặt trong gần như tất cả các vụ đánh bạc hay ẩu đả liên quan đến giới cầu thủ trong một thời gian khá dài. Những lùm xùm liên quan đến Cựu tuyển thủ này, nếu kể hết, có thể viết được thành sách.

Hồi còn ở SLNA, như lời anh thú nhận, thỉnh thoảng Hùng "ăn vụng" bằng cách đánh bài thâu đêm. Tất nhiên, không thể quy kết đó là mầm mống, tạo "tiền đề" cho những việc làm không hay sau này, nhưng ở khía cạnh nào đó, có thể thấy Hùng đã "ham" cái trò đỏ đen từ khi còn "ít tuổi", bởi nếu không hứng thú thì không thể thức khuya đánh bài như vậy được. Chẳng thế mà sau này, ngày 19/8/2003, trong lần một lần truy quét của Công an tỉnh Nghệ An, Phi Hùng đã bị bắt quả tang trên sới bạc cùng 4 đối tượng khác. Sau vụ ấy, Phi Hùng bị 6 tháng tù treo, VFF cũng ra lệnh cấm anh chơi bóng trong vòng 3 năm.

Lặng đi một thời gian, Phi Hùng lại được người ta nêu tên khi là nghi can liên quan đến những vụ cá độ có quy mô xuyên quốc gia. Ngày 2/12/2005, tại nhà riêng của Trưởng phòng Du lịch và Thương mại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang 3 đối tượng tham gia cá độ bóng đá. Khi lấy lời khai, những người này thú nhận rằng, ông chủ nhận cá độ là Nguyễn Phi Hùng. Lần ấy, các trận đấu của nhóm đối tượng này liên quan đến những trận đấu tại SEA Games 23 đang diễn ra tại Thái Lan, nên khi vụ bán độ của nhóm Quốc Vượng, Văn Quyến bị phát giác, Phi Hùng đã bị PC14 triệu tập…

Chưa thoát ra được những liên quan đến cờ bạc và cá độ, Phi Hùng lại xuất hiện đầy trên các mặt báo với những vụ chém nhau ở thành Vinh. Điều bất ngờ là Phi Hùng nổi tiếng "đại ca," nhưng trong tất cả các vụ đánh đấm anh đều là nạn nhân. Trong năm 2005, anh bị chém 2 lần tại thành Vinh, lần đầu tiên là vào ngày 15/8, khi anh vừa gần về tới nhà thì bị 2 kẻ lạ mắt dùng dao rượt đuổi sau đó chém vào lưng. Trước đó, tại quán Song Quỳnh trên đường Hồ Tùng Mậu, Phi Hùng do tranh cãi với một vài đối tượng trong nhóm, nên khi ra về đã bị một số người bịt mặt chém khi đang đi xe máy trên đường Quang Trung. Năm 2006 là vụ đánh nhau tại một quán Karaoke khi nhóm của Phi Hùng xích mích với 2 cô gái cũng đi hát tại đây, sau đó nhóm bạn trai của hai cô gái này đã tìm cách dằn mặt và lần ấy Phi Hùng cũng bị thương nặng.

Nhưng có lẽ, lớn nhất vẫn là vụ anh bị rượt chém tại sàn Heaven trên đường Lê Mao, TP Vinh đêm 29/7/2008. Lần ấy, do mâu thuẫn với một nhóm bạn khác, sau khi rời khỏi sàn, Phi Hùng và một vài người bạn của mình bị rất nhiều thanh niên bao vây bằng hung khí. Phi Hùng bị chém trọng thương và may mắn thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời… Kể cả khi còn chơi bóng cũng như lúc đã giải nghệ, với tính cách cũng như mối quan hệ… quá rộng của mình, Phi Hùng luôn bị dính vào những chuyện hậu trường đáng tiếc, mà ở đó uy tín về một thời chơi bóng huy hoàng đã bị anh đánh mất.

Sang Đức định cư

Năm 2007, Phi Hùng kết hôn với Ngọc Lan, mối tình gần 10 năm của anh. Tưởng rằng, có gia đình mọi thứ sẽ khác. Nhưng cái nghề kinh doanh tự do, lúc được lúc mất, lắm trắc trở, trong khi vợ làm nghề bốc thuốc bắc, thu nhập cũng chẳng là bao nên dù đã có nhà cửa đàng hoàng, mức sống cũng tốt nhưng Phi Hùng cũng cảm thấy bấp bênh. Hơn nữa, ở Vinh thời gian nhàn rỗi nhiều, như tâm lý của một người đã từng trải, sợ rằng lại hết chuyện khôn, đùn chuyện dại thì lại thành ra phức tạp.

Vậy nên, sau khi được người thân đề nghị, Phi Hùng cũng có một khoảng thời gian sang Đức với hai chị gái và em trai để làm ăn. Anh dự định, nếu mọi cái tốt đẹp sẽ đón vợ con sang. Nhưng bởi nhiều lý do, năm 2013, Phi Hùng đã trở về và xác định sẽ chỉ sống ở Vinh.

Sau đó, vợ của Hùng mở quán cà phê tại một góc phố nhỏ của thành Vinh và Phi Hùng là người hỗ trợ đắc lực cho vợ. Hai vợ chồng túc tắc làm và Phi Hùng cho biết, sau những sóng gió, giờ mới là lúc anh cảm thấy bình yên. Thời gian gần đây, Phi Hùng tìm niềm vui ở những trận đấu phủi với bạn bè một thời như Văn Lưu, Thành Long, Xuân Hải hay các đàn em như Quốc Vượng, Xuân Thắng… đồng thời thường xuyên tham gia các trận đấu mang tính chất từ thiện.