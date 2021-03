Đà Nẵng: Bán điện thoại để trả nợ rồi bịa chuyện bị cướp tài sản

Ngày 24/3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến 1 trường hợp "Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Trước đó, lúc 19h35 ngày 20/3, T.D.H đến Công an phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trình báo sự việc mình vừa bị hai đối tượng lạ mặt dùng dao kề vào cổ và cướp tài sản tại bãi lốp xe cũ ở đường Tôn Đản (phường Hòa Phát).

Tài sản bị mất là 1 điện thoại di động hiệu Iphone XS Max trị giá 12 triệu đồng và 250.000 đồng bỏ trong ốp lưng điện thoại.

T.D.H tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của H, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cẩm Lệ đã triển khai lực lượng xuống hiện trường tiến hành truy vết, đồng thời phân công cho các trinh sát tìm nhân chứng; trích xuất camera xung quanh khu vực. Thông qua các hình ảnh từ camera và lời khai từ người dân trong khu vực, lực lượng công an nhận thấy, hiện trường vào thời điểm diễn ra vụ cướp như lời khai của H không có bất cứ vụ xô xát, gây rối nào.

Sau đó, lực lượng đã mời thanh niên H lên trụ sở cơ quan để làm rõ vụ việc. H thừa nhận đã bịa ra câu chuyện mình bị cướp điện thoại để qua mắt ba mẹ. H cho biết, do đang cần tiền trả nợ nên vào ngày 19/3, H đã rao bán điện thoại nhãn hiệu Ịphone XS Max trên chợ thương mại điện tử "Chợ tốt" với giá 9 triệu đồng. Sau khi bán xong chiếc điện thoại. Tuy nhiên, do sợ gia đình phát hiện việc mình bán điện thoại để lấy tiền tiêu xài nên vào ngày 20/3, H đã đến Công an phường Hòa Phát và ngụy biện ra sự việc bị mình cướp tài sản để trình báo Cơ quan Công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.