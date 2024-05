Đà Nẵng: Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; bà Hoàng Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; ông Trương Chí Lăng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng....

Quang cảnh Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hội viên Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024. Ảnh: T.N.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: "Trong 5 năm qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, thường xuyên của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố; sự chung tay, góp sức của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; sự phối hợp tích cực giữa lực lượng công an với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc nói chung, các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân nói riêng trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà tình hình kinh tế - xã hội của thành phố cơ bản được giữ vững và phát triển.



Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.N.

Cùng với đó, an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được thực hiện tốt; các phong trào thi đua gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư".



Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.N.

Hàng năm, Hội Nông dân thành phố đều đưa vào Nghị quyết Ban Chấp hành nội dung thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đăng ký giao ước thi đua và ký cam kết giữa các ban, phòng về xây dựng cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự".



Đại diện Hội Nông dân huyện Hòa Vang phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: T.N.

Chỉ đạo cho các cơ sở và chi, tổ hội phối hợp với lực lượng công an và các Hội đoàn thể cùng cấp phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình phong trào trong cộng đồng dân cư; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình "Thành phố 4 an", Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị".

Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, đã tổ chức 25 hội nghị tập huấn về kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm cho 1.250 cán bộ Hội; 125 điểm tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy cho trên 8.000 cán bộ, hội viên.

Hội Nông dân quận Cẩm Lệ phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: T.N.

Các cấp Hội phối hợp tổ chức 1.699 buổi tập huấn tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội cho 103.632 lượt cán bộ, hội viên nông dân; nhận cảm hóa, giáo dục tiến bộ 232 đối tượng; phát hiện, ngăn ngừa 410 vụ phạm pháp; phối hợp giải quyết 549 vụ mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở.



Qua hoạt động, các cấp Hội đã phối hợp xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, có nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng như: mô hình "Cán bộ, hội viên nông dân quận Sơn Trà nói không với cờ bạc và số đề"; Câu lạc bộ (CLB) "Người cha tốt của con" tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) và phường Xuân Hà (quận Thanh Khê); CLB "Nông dân với pháp luật" tại 42 cơ sở Hội; mô hình "Chi hội không có người nghiện và vi phạm pháp luật" tại phường Thanh Bình (quận Hải Châu)....

Công an thành phố Đà Nẵng đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể tiêu biểu trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024. Ảnh: T.N.

Nổi bật là mô hình "Xây dựng Cơ sở Hội phòng, chống ma túy" tại phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) do Hội Nông dân thành phố thành lập và ban hành quy chế hoạt động, đã nhận cảm hóa giáo dục nhiều thanh thiếu niên hư tại cơ sở, giúp đỡ di dời các hộ dân khi xảy ra thiên tai bão lụt, giới thiệu việc làm cho các hội viên nông dân nghèo; mô hình "Hộ ngư dân tự quản" tại quận Sơn Trà góp phần bảo vệ trật tự xã hội tại vùng biên giới biển và hỗ trợ nhau khi đánh bắt xa bờ.



Tham gia Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nêu ra giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

24 cá nhân tiêu biểu là cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng nhận Giấy khen tại hội nghị. Ảnh: T.N.

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: "Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân thành phố và Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đặt ra".

Tại Hội nghị, 6 tập thể và 24 cá nhân được biểu dương vì có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024. Trong đó, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể (Hội Nông dân quận Cẩm Lệ, Hội Nông dân huyện Hòa Vang) và 8 cá nhân tiêu biểu thuộc Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố.