Đà Nẵng: Đưa con rể và cháu ngoại bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 về khu cách ly

Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 (SARS-CoV-2) trong cộng đồng tại Đà Nẵng, theo ghi nhận của PV tại nơi bệnh nhân sinh sống, khoảng 14h30 ngày 24/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế (TTYT) quận Liên Chiểu đã đến khu vực bệnh nhân T.V.D sinh sống (tổ 58, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để đưa các trường hợp là F1 của bệnh nhân T.V.D về khu cách ly tại TTYT quận Liên Chiểu theo đúng quy định.

Thực hiện khử khuẩn tại nơi sinh sống của bệnh nhân.

Bác sĩ Phạm Phú Điềm - Phó Giám đốc TTYT quận Liên Chiểu cho biết, bước đầu đã xác định F1 là con rể và cháu ngoại mới 6 tháng tuổi của bệnh nhân.

“Qua tìm hiểu, người con rể ít tiếp xúc với bố vợ. Anh này là giảng viên tại một trường đại học, nhưng thời gian qua được nghỉ phép, ở nhà chăm con và ít tiếp xúc với người ngoài” - bác sĩ Điềm cho biết.

Cũng theo bác sĩ Điềm, đến 9h sáng cùng ngày, TTYT quận Liên Chiểu chỉ mới tiếp cận được 2 trường hợp F2 là nhà đối diện. Với những trường hợp này, đơn vị tuyên truyền, phát tờ rơi và xử lý, sát khuẩn bằng hóa chất Cloramin B theo hướng dẫn của CDC.

Bên cạnh phun sát trùng nhà ông T.V.D, nhà con rể ông T.V.D, trong chiều 24/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cũng xử lý hóa chất tại các điểm mà ông T.V.D đã xuất hiện trong thời gian mang bệnh tại đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Trong cùng diễn biến liên quan, theo lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh viện đang được phong tỏa với hơn 600 bệnh nhân và nhân viên y tế. Những ngày tới sẽ thực hiện xét nghiệm Covid-19 với toàn bộ bệnh nhân và nhân viên y tế trong bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, ngoài nhân viên y tế, Bệnh viện Đà Nẵng đã yêu cầu bệnh nhân và người nhà phải đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn, hạn chế lượt ra vào bệnh viện.

CDC Đà Nẵng cũng chính thức thông báo, những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân D nói trên trong vòng 14 ngày cần chủ động theo dõi sức khỏe, báo cáo tình trạng sức khỏe, đến cơ sở y tế để được tư vấn xét nghiệm và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế kịp thời nếu cần thiết.

Sở Y tế TP.Đà Nẵng cũng tuyên truyền cho người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cung cấp kịp thời thông tin chính xác để người dân biết, không hoang mang.

600 bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 20/7, bệnh nhân D sốt, ho, đờm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8h25 cùng ngày và nghi mắc Covid-19.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng. Bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm) theo chương trình giám sát SVP (viêm phổi nặng do virus), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tác nhân Covid-19 theo kế hoạch xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã được ban hành (dựa theo kế hoạch của Bộ Y tế).

Theo đó, kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bằng phương pháp Real time RT-PCR cho thấy dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR lần 2 vào chiều 23/7, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến trưa nay (24/7), Bộ Y tế chính thức thông báo kết quả xét nghiệm lần 3 tại Viện Pasteur Nha Trang với bệnh nhân D là dương tính với Covid-19.