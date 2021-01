Đà Nẵng: Hòa Phước trên đường chuyển mình thành “phố thị”

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện

Ông Trần Bùi Quốc Bình – Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho biết, xã Hòa Phước đã các đích nông thôn mới (NTM) năm 2014, ngay sau khi về đích thì địa phương đã có định hướng xây dựng Hòa Phước trở thành đô thị trong tương lai, bởi NTM là tiền đề để Hòa Phước tiến lên đô thị, nhờ nhiều cách làm hiệu quả đến đầu năm 2020, xã Hòa Phước đã được UBND TP.Đà Nẵng công nhận đô thị loại V trong niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà.

Ông Trần Bùi Quốc Bình – Chủ tịch UBND xã Hòa Phước.

Thời gian qua, địa phương đã phối hợp với các ngành có liên quan, Ban phát triển NTM 10 thôn tiến hành rà soát hiện trạng các tiêu chí NTM, thôn kiểu mẫu. Đăng ký triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu cho 2 thôn Giáng Nam 1 và Quá Giáng 1. Hoàn thiện hồ sơ phục vụ đoàn thẩm định kiểm tra công nhận thôn kiểu mẫu NTM Tân Hạnh. UBND huyện Hòa Vang có quyết định số 4371/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 công nhận thôn Tân Hạnh đạt chuẩn thôn kiểu mẫu NTM năm 2019.



Bên cạnh đó, đã thi công hoàn thành tuyến mương thoát nước từ nhà văn hóa thôn Miếu Bông, tuyến kênh đài liệt sĩ – triền rừng Trà Kiểm, cống thoát nước thôn Quá Giáng 1, nâng cấp tuyến đường từ nhà bà Én đi nhà ông Rựa thôn Quá Giáng 2, các tuyến điện chiếu sáng. Phối hợp giải phóng mặt bằng thi công tuyến mương thoát nước Miếu Bông, tuyến đường DH409 thôn Cồn Mong, tuyến đường QL1A đi thôn Giáng Nam 2.

Hòa Phước quyết tâm xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, bền vững thân thiện với môi trường.

Duy trì công tác ra quân ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, chăm sóc hoa, cây xanh trên các tuyến đường kiểu mẫu thôn Trà Kiểm, Tân Hạnh, Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 2, Giáng Nam 1, tổ chức lập hồ sơ đăng ký xây dựng vườn mẫu các thôn (5 vườn).



Được biết, điểm sáng trong những năm qua ở xã Hòa Phước là cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, khang trang, đã giúp cho Hòa Phước thay "áo mới" văn minh, hiện đại hơn.

Mô hình nuôi chim cút đã đem lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân.

Hòa Phước nằm ở cửa ngõ phía Nam của TP.Đà Nẵng, có đường giao thông huyết mạch chạy qua trung tâm xã như quốc lộ 1A, đường Phạm Hùng, đường vành đai phía Nam…đã tạo điều kiện thuận lợi kết nối, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã.

Ngoài hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng khớp nối giữa các địa phương, Hòa Phước cũng tập trung đầu tư nâng cấp các hạng mục công trình phục vụ dân sinh khác như các nhà văn hóa thôn, khu vui chơi thể thao, trạm y tế, chợ mới Ba Xã, chợ Miếu Bông, hệ thống thủy lợi… nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dân ngày một cao hơn.

Đến nay, diện mạo xã Hòa Phước đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến rõ nét của một đô thị theo hướng văn minh, cảnh quan nông thôn dần chuyển sang đô thị ngày càng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên.

Hòa Phước chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra sản phẩm hàng hóa, gắn với các hoạt động dịch vụ, du lịch.

Ông Bình cho biết thêm, Hòa Phước phát triển đô thị một cách bền vững, không chạy theo thành tích, chú trọng phát triển hài hòa cân đối các mặt về kinh tế, văn hóa, môi trường sống, cảnh quan đô thị phải luôn đảm bảo thân thiện với môi trường, chất lượng sống của người dân không ngừng được nâng cao.



"Trong phát triển không gian đô thị, quy mô và diện mạo đô thị Hòa Phước ngày càng đẹp hơn, bộ mặt kiến trúc đô thị luôn phát triển theo chiều hướng tích cực, các công trình được chỉnh trang, xây dựng mới có quy mô hiện đại đáp ứng được yêu cầu mỹ quan, đảm bảo hệ sinh thái. Sự phát triển này luôn hướng tới xây dựng đô thị Hòa Phước văn minh, hiện đại và bền vững…", ông Bình cho hay.

Kinh tế khởi sắc

Ông Bình cho biết, song song với việc đầu tư xây dựng đô thị, Hòa Phước luôn đẩy mạnh phát triển kinh tế, để nâng cao thu nhập cho bà con, địa phương ban hành nhiều cơ chế khuyến khích, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hàng hóa để nâng cao hiệu quả kinh tế, lấy lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ làm trọng tâm. Nhờ vậy, kinh tế xã nhà trong những năm qua đã có bước khởi sắc.

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất ước đạt 616 tỷ đồng, trong đó, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 94 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 307 tỷ đồng, giá trị thương mại dịch vụ 215 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nâng cao giá trị hàng nông sản. Tổng diện tích gieo sạ hai vụ là 273,2ha. Trong đó: Vụ Đông Xuân 2019-2020 diện tích 136,6ha. Năng suất bình quân đạt 67 tạ/ha (tăng 2,3 tạ/ha so với vụ Đông xuân 2018-2019). Vụ Hè Thu 2020 diện tích 136,6ha, năng suất bình quân đạt 61,5 tạ/ha (tăng 1,84 tạ/ha so với vụ Hè Thu 2019).

Sản phẩm mỳ phở bún khô của cơ sở sản xuất Phước Hòa và trứng cút Trà Kiểm được địa phương chọn để xây dựng Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Tiếp tục phát triển mô hình hoa lan cắt cành, hoa lan rừng, duy trì các loại hoa cúc đất. UBND xã triển khai mô hình trải nghiệm vùng hoa Nhơn Thọ trồng hoa theo hướng tham quan du lịch. Theo đó, đã trồng hoa Hướng Dương phục vụ nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh, tạo điểm nhấn cho địa phương.



Sản xuất ngành nghề - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã trong năm 2020 giảm năng suất so với năm 2019, như: gạch tuynel, gạch không nung, cơ khí,… do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngành dịch vụ cũng gặp nhiều khó khăn, doanh thu các cơ sở dịch vụ giảm so với năm 2019. Tuy nhiên, về thương mại giá cả phần lớn các mặt hàng tương đối ổn định, lượng hàng tiêu thụ khá cao.

Hòa Phước đang trở thành miền quê đáng sống cho bà con nơi đây.

Về Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) Hòa Phước tập trung hoàn thiện hồ sơ đối với sản phẩm "bún, mỳ khô Phước Hòa". Xây dựng bộ máy tổ chức: Tổ trưởng, kế toán, hợp đồng lao động; Phiếu đăng ký sản phẩm; Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm; Đăng ký mã vạch sản phẩm; Hoàn thiện hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm gửi đến Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng. Được thành phố công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao.



Những năm qua, việc thực hiện mục tiêu kép "vừa xây dựng Hòa Phước trở thành đô thị, vừa tập trung phát triển kinh tế" nhờ đó kinh tế xã Hòa Phước đã có nhiều khởi sắc, thu nhập của người dân được cải thiện, đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 59 triệu đồng/người/năm.

"Phát huy những thành quả đã đạt được thời gian tới Hòa Phước tập trung phát triển ngành công nghiệp, thương mại – dịch vụ, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra sản phẩm hàng hóa, gắn với các hoạt động dịch vụ, du lịch, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, làm tốt công tác chính sách người có công và an ninh xã hội, để Hòa Phước trở thành đô thị văn minh, hiện đại, bền vững, là miền quê đáng sống cho bà con nhân dân…", ông Bình nhấn mạnh.