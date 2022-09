Đà Nẵng: Sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân ứng phó bão Noru

Nhận định bão số 4 (bão Noru) là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có diễn biến phức tạp và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến TP, sáng 25/9, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị tạm dừng các cuộc họp chưa thật sự cần thiết vào thời điểm này để tập trung lực lượng đối phó với bão.



Chủ tịch UBND các quận, huyện, đặc biệt các quận ven biển tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân trong thiên tai nhất là tại các khu vực trũng, thấp, vùng ven biển, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, nhà cửa không kiên cố…

Chỉ đạo các lực lượng của địa phương phối hợp với các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, sơ tán dân đến nơi an toàn…

Ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão số 4. Ảnh: D.B

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP thông báo cho tất cả các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến và vùng nguy hiểm của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn…

Tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu trú tránh bão Âu thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu trú tránh bão đã được quy hoạch…

Hướng dẫn ngư dân thực hiện các giải pháp, biện pháp, bố trí lực lượng thường trực phòng cháy chữa cháy khi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang, không để xảy ra tai nạn, cháy nổ…

Triển khai phương án phòng chống thiên tai đối với tàu thuyền; đảm bảo an toàn các công trình thuỷ lợi, đê, kè.

Khẩn trương tổ chức phòng, chống cho các công trình xây dựng có biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, lưới bao che, hàng rào tôn, cần trục tháp, cẩu và các thiết bị thi công trên cao đảm bảo an toàn; phối hợp với UBND các quận, huyện triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng do mưa lớn cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang. Chỉ đạo các đơn vị thi công chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị thi công để xử lý kịp thời trong các tình hình phức tạp, cần hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn có thể xảy ra.

Ngư dân thuê xe cẩu thuyền lên bờ tại Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Có phương án chuẩn bị lương thực, nước uống, nhiên liệu, các nhu yếu phẩm; phối hợp với các quận, huyện có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại những trung tâm mua bán, siêu thị, chợ.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng… theo dõi diễn biến của bão, thời tiết trong những ngày đến để quyết định cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng, thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào biển Đông. Đến 7h ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 7h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 7h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 25/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội.