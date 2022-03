Da nổi mụn tuổi dậy thì chăm sóc thế nào?

Nguyên nhân gây da nổi mụn ở tuổi dậy thì

Bác sĩ Thiều Thị Huyền Nhung – Khoa Sức khỏe vị thành niên (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, ở tuổi dậy thì, da nổi mụn là do da bắt đầu tiết nhiều dầu và bã nhờn do sự thay đổi hóc môn, với các bạn nam thì lượng dầu sẽ tiết ra nhiều hơn các bạn nữ do lượng androgen ở nam giới cao hơn.

Khi lượng dầu tiết nhiều hơn mà trẻ chưa biết cách làm sạch da và chăm sóc da thì lúc đó mụn trứng cá sẽ hình thành. Da nổi mụn có thể xuất hiện ở vị trí mặt, lưng hoặc ngực với nhiều dạng khác nhau như mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn bọc, mụn nang.

Tuổi dậy thì, da tăng cường bài tiết dẫn đến da nổi mụn với nhiều loại khác nhau. Ảnh minh họa

Các loại mụn thường gặp

- Nếu lỗ chân lông bị tắc nghẽn, đóng kín, và sưng đỏ phình ra ngoài gọi là mụn đầu trắng.

- Nếu lỗ chân lông tắc nghẽn nhưng vẫn mở, bề mặt trở nên sẫm màu thì sẽ hình thành mụn đầu đen.

- Nếu lỗ chân lông mở, có bã nhờn, tế bào chết, vi khuẩn chui xuống, vi khuẩn phát triển, gây ra vết sưng đỏ và hình thành nên mụn bọc.

- Lỗ chân lông bị viêm lâu ngày, nhân mụn ẩn dưới da gây nên tình trạng da sần sùi thô ráp.

Cách chăm sóc da hằng ngày để tránh da nổi mụn tuổi dậy thì

Da nổi mụn nghiêm trọng có thể gây stress cho thanh thiếu niên. Ảnh minh họa Istockphoto

Theo bác sĩ Nhung, để chăm sóc da nổi mụn thì điều quan trọng nhất chính là làm sạch và chăm sóc da đúng cách. Khi có làn da khỏe mạnh sẽ giảm nguy cơ da nổi mụn.

Trường hợp trẻ gặp da nổi mụn thì cần phải hiểu đúng về tình trạng mụn của mình để có những kiến thức chăm sóc da phù hợp, tránh làm tình trạng mụn nặng thêm.

Bác sĩ Nhung khuyến cáo một số cách chăm sóc da đúng cách để hạn chế da nổi mụn:

Làm sạch da: Rửa mặt 2 lần một ngày bằng nước ấm với sữa rửa mặt phù hợp da của mình. Nhẹ nhàng massage theo chuyển động tròn, tránh cọ rửa, chà sát quá mạnh khiến cho lớp biểu bì bị tổn thương gây kích ứng. Không nên rửa mặt quá 3 lần trong ngày, rửa mặt nhiều sẽ làm cho da khô rát và đau.

Rửa mặt sạch để hạn chế da nổi mụn. Ảnh minh họa Istockphoto

- Sử dụng kem chống nắng hằng ngày để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

- Với những bạn sử dụng kem chống nắng hoặc trang điểm thì cần tẩy trang trước khi đi ngủ, lựa chọn nước tẩy trang không chứa dầu để giảm tình trạng bít tắc. Tẩy trang sẽ giúp da loại bỏ những dầu thừa và tế bào chết trên bề mặt da.

- Tẩy da chết 2 đến 3 lần trong 1 tuần bằng các sản phẩm tẩy da chết hoá học hoặc vật lý nhằm giảm tình trạng dày sừng, phòng bít tắc lỗ chân lông.

- Cân bằng lại độ PH da và độ ẩm bằng nước hoa hồng và kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da của mình.

- Gội đầu và giữ tóc sạch sẽ, rửa sạch mặt sau khi tập thể dục vì mồ hôi là nguyên nhân làm tắc nghẽn lỗ chân lông và khiến cho những làn da đang mụn trở nên nặng nề hơn.

- Sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm phù hợp, có thể tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm phù hợp với loại da của mình.

Sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm phù hợp, có thể tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để được tư vấn. Ảnh minh họa Istockphoto

- Khi sử dụng keo xịt tóc hoặc gel tạo kiểu tóc nên tránh xa mặt, một số thành phần trong sản phẩm tóc sẽ làm cho tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn, hoặc gây kích ứng.

- Nếu vùng lưng, ngực bị mụn cần hạn chế mặc quần áo chật, bó sát vì dễ bị cọ xát gây kích ứng.

- Không dùng tay chạm lên mặt.

- Không tự ý nặn mụn.

Không tự ý nặn mụn. Ảnh minh họa Istockphoto

- Xây dựng chế độ ăn thích hợp, không ăn những thực phẩm khiến cho da bị nổi mụn như đồ ăn dầu mỡ, chiên dán, cà phê, rượu bia và chất kích thích. Tăng cường ăn rau xanh và hoa quả để bổ sung vitamin.

- Thực hiện chế độ sinh hoạt điều độ, đi ngủ sớm, hạn chế căng thẳng stress.

"Da nổi mụn nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của trẻ. Cha mẹ hãy đồng hành và hướng dẫn con thực hiện các chế độ chăm sóc da hợp lý để có làn da khỏe mạnh, sáng mịn và mềm mại.

Nếu tình trạng da của trẻ xuất hiện mụn trứng cá, và tiến triển ngày càng nặng, hãy liên hệ với bác sĩ để được tư vấn và cung cấp những liệu pháp chăm sóc da phù hợp với tình trạng da hiện tại", bác sĩ Nhung khuyến cáo.