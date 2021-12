Đặc sản 3 miền đổ về TP.HCM kết nối, tiêu thụ sau đợt giãn cách xã hội lịch sử

Nhiều đặc sản thuộc các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc đang có mặt tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh thành năm 2021.



Diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11), kéo dài từ ngày 2-5/12, Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh thành năm năm là một hội nghị đặc biệt, vì TP.HCM vừa trải qua một giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19.

Mừng vì mang được đặc sản về TP.HCM

Vừa lấy cho khách 2kg lạp xưởng, chả lụa đặc sản Tầm Vu, chị Mỹ Linh - chủ gian hàng đặc sản Tầm Vu Kim Huệ, cho biết rất mừng khi mang được hàng lên TP.HCM kết nối, giới thiệu sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Chị Mỹ Linh giới thiệu đặc sản lạp xưởng, nem nướng Long An đến khách hàng. Ảnh: Hồng Phúc.

Hàng năm, chị Linh vẫn mang đặc sản các loại như nem nướng, lạp xưởng, chả lụa, nem chua, giò thủ… lên TP.HCM giới thiệu tại Hội nghị kết nối cung cầu. Năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, thời gian tổ chức muộn hơn hàng năm.

"Mang được hàng lên TP.HCM giới thiệu cho người dân lúc này là rất mừng rồi. Tín hiệu ngày đầu tiên rất tốt, do người dân thành phố cũng mong muốn các tỉnh thành mang đặc sản địa phương lên cung cấp. So với bán tại chỗ ở Long An, chúng tôi còn giảm 20.000 đồng mỗi loại hàng", chị Linh nói.

Chị Lê Huỳnh - đại diện đơn vị mật ong rừng Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) cũng say sưa giới thiệu các mặt hàng liên quan mật ong rừng Đồng Tháp đến nhiều khách ghé gian hàng. Do Covid-19, nhu cầu về mặt hàng này cũng tăng cao để người dân tăng cường sức khỏe.

Chị Huỳnh cho hay dù ngày đầu tiên phiên chợ kết nối cung cầu diễn ra nhưng người dân vẫn đón nhận tốt. Chị kỳ vọng sau một thời gian dài khó khăn do dịch bệnh, các chương trình kết nối như thế này sẽ là "bệ đỡ" để các doanh nghiệp địa phương có thể kết nối, tìm đầu ra tốt hơn cho các sản phẩm.

Nhiều doanh nghiệp mang sản phẩm giới thiệu tại Hội nghị kết nối cung cầu 2021. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại diện Công ty CP Thực phẩm AT cũng cho biết trước đây, doanh nghiệp đã có sản phẩm nấm trùng thảo, đã được phân phối trong các hệ thống bán lẻ tập trung vào phân khúc trung và cao cấp.

Khi thấy nhu cầu của người dân tăng cao về dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch, doanh nghiệp vừa ra mắt sản phẩm nước uống bổ sung dinh dưỡng chiết xuất từ trùng thảo. Doanh nghiệp kỳ vọng hội nghị kết nối lần này sẽ đưa được hàng vào các hệ thống siêu thị, nhà thuốc để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Tăng kết nối trực tiếp lẫn trực tuyến

Thông tin từ Sở Công Thương TP.HCM cho biết, chương trình kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm nay có 48 tỉnh, thành đăng ký tham gia với gần 600 gian hàng triển lãm.

Do ảnh hưởng của Covid-19 nên năm nay, hội nghị được diễn ra song song giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong số gần 600 gian hàng tham gia, có khoảng gần 100 gian hàng sẽ triển lãm thực tế ảo.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - bà Phan Thị Thắng, tương tác với mô hình triển lãm online. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết công tác tổ chức năm nay phải điều chỉnh linh hoạt, phù hợp tình hình dịch cũng như các biện pháp phòng dịch.

TP.HCM đã đổi mới cách làm, đẩy mạnh công nghệ, chuyển đổi số kết nối cung cầu, tổ chức triển lãm thực tế ảo, kết nối trực tuyến, nâng cấp website website www.ketnoicungcau.vn để hướng tới khai thác lâu dài, thường xuyên, liên tục.

Ngoài hỗ trợ kết nối tiêu thụ, năm nay, Sở Công Thương TP.HCM cũng phối hợp doanh nghiệp thương mại điện tử Tiki, Shopee, Alibaba, Amazon… tổ chức hỗ trợ giới thiệu phướng thức kinh doanh trên các sàn cũng như hỗ trợ tiêu thụ, xuất khẩu qua kênh thương mại điện tử.

Đặc sản địa phương được nhiều người đón nhận tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh thành năm 2021. Ảnh: Hồng Phúc.

Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - ông Bùi Tá Hoàng Vũ, cho biết: Hội nghị kết nối cung cầu là hoạt động thường niên chuẩn bị cho mùa kết nối tiêu thụ hàng hoá cuối năm. TP.HCM đang tổ chức hoạt động khuyến mãi tập trung như là một sự đền đáp sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tỉnh thành trong thời gian qua để tiêu thụ sản phẩm.

Không chỉ hội nghị đang diễn ra, từ nay đến cuối năm, vốn là thời điểm cao điểm mua sắm, TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình khuyến mãi, giảm giá, hội chợ tiêu dùng để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp TP cũng như các tỉnh thành tiêu thụ sản phẩm.