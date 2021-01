Vì sao đại diện VKS lại đề nghị hoãn phiên tòa xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng?

Cụ thể, thông tin từ Hội đồng xét xử (HĐXX), tại phiên tòa hôm nay, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín tiếp tục vắng mặt, nhưng ông Tín có đơn xin xét xử vắng mặt.

Về việc này, HĐXX chấp nhận cho ông Tín vắng mặt bởi theo báo cáo từ cơ quan y tế, ông tín vì lý do sức khỏe nên không thể di chuyển xa được.

Luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (trái) đề nghị Tòa triệu tập 3 người có liên quan bởi sự có mặt của họ tại phiên tòa là rất quan trọng.

Cũng theo thông báo, có khoảng 10 người có quyền, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa.



Tòa triệu tập giám định viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng người này cũng vắng mặt. Về thành phần HĐXX thì thẩm phán Chử Phương Ngọc ốm.

Trước diễn biến này, HĐXX xin ý kiến của đại diện Viện kiểm sát (VKS). Nêu ý kiến tại phiên tòa, vị đại diện VKS cho biết, việc vắng mặt bị cáo Nguyễn Hữu Tín, giám định viên Bộ Tài nguyên và Môi trường, một số luật sư, theo quy định, đề nghị HĐXX xem xét cân nhắc ra quyết định hoãn phiên tòa.

Về phía các luật sư, cũng có luật sư đề nghị hoãn tòa.

Luật sư đề nghị Tòa nếu hoãn thì không phải lý do vì ông Nguyễn Hữu Tín vắng mặt bởi khả năng đến tòa của ông này thấp do đang bị suy tim.

Với luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông này cũng đề nghị hoãn tòa, nhưng ông này đề nghị một số nội dung cụ thể.

Theo vị luật sư này, ở phiên tòa bị hoãn ngày 7/1, ông đã đề nghị Tòa triệu tập 1 số người, đặc biệt là các ông Phan Đăng Tuất, Lê Hồng Xanh, Võ Thanh Hà, bởi sự có mặt của những người này rất quan trọng.

Vị luật sư cho rằng những người này có lời khai buộc tội, trong khi lời khai chưa có chứng cứ, đây là vấn đề cần phải đánh giá tại phiên tòa. Lời khai của những người này đã chứng minh điểm mấu chốt của vụ án là chuyển đất công thành đất tư, từ hợp đồng nguyên tắc sang hợp đồng hợp tác.

Một luật sư khác cũng cho biết, bị cáo Nguyễn Hữu Tín bị suy tim, nên việc di chuyển đến phiên tòa là điều khó khăn, ngay cả việc di chuyển đến bệnh viện để giám định cũng khó thực hiện, vì vậy nếu hoãn phiên tòa này, ở phiên tòa sau ông Tín cũng khó có thể có mặt.

Hơn nữa, bị cáo này đã có lời nhận tội, lời tự bào chữa gửi cho HĐXX, do đó vị luật sư này đề nghị HĐXX nếu hoãn tòa thì lý do không phải do bị cáo Tín vắng mặt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Anh Kiệt thì đề nghị HĐXX triệu tập giám định viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

"Đề nghị HĐXX cố gắng triệu tập cho được" – luật sư bào chữa cho cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM nói.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Trước đó phiên xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 bị cáo khác diễn ra ngày 7/1 cũng đã phải hoãn lại sau ít phút diễn ra. Nguyên nhân cũng do nhiều người có liên quan được triệu tập nhưng vắng mặt.