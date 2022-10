Đại đức Thích Thiện Duy sống an lạc với những công việc thiện nguyện

Vào chùa tu học từ năm 9 tuổi, Đại đức Thích Thiện Duy - tri sự chùa Thanh Tuyền ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - cho rằng mình may mắn vì được quý sư dạy dỗ, chăm sóc nên cuộc sống luôn hạnh phúc, an lạc.