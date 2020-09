Đại gia Ngô Văn Phát được xác định là ông trùm mua bán hóa đơn

Công an TP.Hải Phòng cho biết, Ngô Văn Phát được giới kinh doanh xăng dầu đặt biệt danh Phát “Dầu” là người cầm đầu nhóm lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.

Từ doanh nhân xăng dầu lớn thành kẻ cầm đầu buôn bán hóa đơn

Cụ thể, thời gian qua, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Ngô Văn Phát bị bắt giữ cùng 6 đồng phạm.

Tập trung điều tra, xác minh, công an địa phương đã triệt phá thành công ổ nhóm gồm đối tượng có tên tuổi tại Hải Phòng tham gia vào việc lập hàng loạt công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.

Cầm đầu ổ nhóm này không phải ai xa lạ mà chính là doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam Ngô Văn Phát.

Tòa lâu đài có sân đỗ trực thăng của Phát "Dầu" tại Thái Bình.

Ông Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, trú tại số 9, đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng. Khi bị bắt, ông Phát đang là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát.

Ông Phát là người gốc Thái Bình, được biết đến là doanh nhân lớn. Tại Hải Phòng và Thái Bình, ông Phát là người sở hữu cặp biệt thự xa hoa, tráng lệ.

Trên nóc tòa lâu đài doanh nhân này ở được thiết kế sân đậu trực thăng. Chính vì sự giàu có mà người này được ví như nhà mạnh thường quân số một cho những hoạt động ở Thái Bình.

Giúp sức cho Phát “Dầu”, giám đốc người Thái Bình bị bắt

Theo Công an TP.Hải Phòng, ngày 4 đến 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN (KT) về tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố Ngô Văn Phát và 6 bị can khác liên quan.

Công an dẫn giải Ngô Văn Phát về nơi ở để thực hiện khám xét

Vũ Văn Bảy (sinh năm 1950, quê quán xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; thường trú Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát.

Cùng tội danh với Phát “Dầu”, công an còn bắt giữ Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1989, ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia) và Trần Thị Hằng (sinh năm 1992, ở ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng ); Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1978, ở thôn 11, xã Hoa Động) và Lương Văn Giao (sinh năm 1991, ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài (sinh năm 1994, trú tại khu 2 thị trấn An Dương, huyện An Dương) cùng ở Hải Phòng.

Việc bắt giữ Phát và đồng bọn được thực hiện từ nhiều ngày trước.

Chiều và tối hôm qua (8/9) Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng tổ chức khám công ty, nhà riêng của ông Phát. Đến gần 1 giờ sáng nay, tại ngôi biệt thự số 9 trên đường Lê Hồng Phong, lực lượng công an vẫn làm việc. Phía bên ngoài tòa lâu đài này có nhiều người tổ chức canh gác.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.