Đại gia xăng dầu bị bắt

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".

Công an đã khám xét tư gia của ông Phát trên đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An. Đến 21h cùng ngày, toàn bộ phía ngoài ngôi nhà vẫn bị phong tỏa, có công an canh gác bên ngoài.

20h tối 8/9, cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng phong tỏa tư gia của ông Phát. Ảnh: Giang Chinh

Cách đây một tuần, ông Phát bị Bộ Công an điều tra với cáo buộc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Vụ án được Bộ Công an chuyển cho Công an Hải Phòng điều tra.

Công ty CP TM Xăng Dầu Phát - Petraco là một trong những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn tại Việt Nam.