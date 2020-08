Đại gia Trịnh Sướng cùng 38 bị can khác đã sản xuất xăng giả thế nào?

Ngày 8/6, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 39 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu.

Đại gia Trịnh Sướng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 30/5/2019, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang hành vi phạm tội của nhóm đại gia Trịnh Sướng.



Thời điểm này, tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành do Trương Như Tuyết làm Giám đốc (thực tế, Trịnh Sướng - Giám đốc Công ty Mỹ Hưng điều hành hoạt động) đang bơm 419.586 lít Toluene, MTBE đã pha trộn với 180.000 lít xăng A95 lên bồn chứa xăng A95 (T8) của Kho xăng dầu Ressol (thuộc Công ty Cổ phần Thương mại hóa dầu Ressol) để tạo thành 1,5 triệu lít xăng giả.

Hàng ngàn lít dung môi bị công an thu giữ.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn được các đối tượng chào bán xăng với chiết khấu cao hơn nhiều lần so với mặt bằng chung, từ 2.800 - 4.000 đồng/lít. Từ manh mối này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức điều tra bóc gỡ từng "mắt xích" cho đến khi tổ chức bắt quả tang các đối tượng chế tạo xăng giả.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Công ty Mỹ Hưng của đại gia Trịnh Sướng có 8 cửa hàng xăng dầu. Đại gia Trịnh Sướng chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty TNHH Gia Thành và sở hữu 75% cổ phần (do con trai là Trịnh Thành Hưng đứng tên) của Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol.

Công an kiểm tra công ty do đại gia Trịnh Sướng làm giám đốc.

Trong quá trình kinh doanh xăng dầu, đại gia Trịnh Sướng đã biết được cách sản xuất xăng bằng cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo để tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả.



Từ đó, đầu tháng 1/2017 đến ngày 30/5/2019, đại gia Trịnh Sướng đã chi hơn 2.000 tỷ đồng mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại. Với số dung môi này, đại gia Trịnh Sướng cùng các bị can đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng và gần 1,6 triệu lít dầu DO giả. Tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỉ đồng.

Toàn bộ số hàng giả này đại gia Trịnh Sướng đã bán ra thị trường gần hết thông qua 337 cửa hàng, thu lợi bất chính hơn 107 tỉ đồng. Để che giấu doanh số bán ra, đại gia Trịnh Sướng đã thuê người chỉnh đồng hồ đếm tổng của trụ bơm nhằm cân đối đầu vào, đầu ra.

Đối với hệ thống đại lý phân phối, đại gia Trịnh Sướng bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và thanh toán tiền bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.