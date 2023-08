Clip: Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 8 - 9/8/2023), tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Tham dự Đại hội về phía Trung ương có ông Phạm Xuân Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Mai Bắc Mỹ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Phạm Hoài.

Về phía tỉnh Hòa Bình có ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đặc biệt, tham dự Đại hội còn có 223 đại biểu chính thức đại diện cho 130.218 hội viên trong toàn tỉnh và 150 đại biểu khách mời.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Phạm Hoài.

Hôm nay, 8/8, Đại hội đã tiến hành một số nội dung, công việc quan trọng như: Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa X; Bầu Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành khóa XI; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên...

Bà Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình khóa X trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khoá X. Ảnh: Phạm Hoài.

Sôi nổi góp ý vào các dự thảo báo cáo, dự thảo Điều lệ sửa đổi

Trình bày ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, nhiều đại biểu cho rằng nên sửa lại chỉ tiêu thứ 8 "Hàng năm có từ 60% hội viên nông dân trở lên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp so với tổng số hội viên nông dân và có từ 50% trở lên số hộ đạt so với hộ đăng ký" thành "Hàng năm có từ 50% hội viên nông dân trở lên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp so với tổng số hội viên nông dân và có từ 50% trở lên số hộ đạt so với hộ đăng ký".

Bởi vì, theo lý giải của nhiều đại biểu, các hộ nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hiện có mức thu nhập thấp nên khó đạt được chỉ tiêu trên.

Về ý kiến tham gia vào dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, một số đại biểu đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xem xét không tổ chức Đại hội chi hội, bởi vừa tốn kém lại khó tìm nhân sự, trong khi đó chưa có phụ cấp cho Chi hội trưởng ở Hội Nông dân cơ sở.

Theo ý kiến của nhiều đại biểu, nên lấy mô hình Chi hội rrưởng Chi hội nông dân là Trưởng thôn, trưởng xóm, khu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, kỹ năng chỉ đạo, điều hành...

Ông Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình khóa X điều hành nội dung Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Tuệ Linh.

Tham luận tại Đại hội với chủ đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, ông Hà Thế Anh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Châu cho biết: Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Mai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tham luận làm rõ nhiều nội dung quan trọng

"Hội Nông dân huyện Mai Châu luôn bám sát vào nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới nội dung, phương pháp giúp nông dân, lo cho nông dân, đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội.

Việc phát triển và nâng cao chất lượng hội viên đã giúp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Đại biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Phạm Hoài.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Châu thông tin: Hội Nông dân các xã, thị trần thường xuyên xuống chi hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông dân. Đồng thời, cán bộ cơ sở nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên, qua đó kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên để đảm bảo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và đời sống của nông dân.

Hội đã tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất kinh doanh và đời sống, phát huy vai trò của tổ chức Hội ngày càng vững mạnh...

Đại hội đã tiến hành bầu 33 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đại biểu bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Phạm Hoài.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 12 chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm OCOP, các mặt hàng nông sản đặc trưng của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Phạm Hoài.