Hòa Bình: Khai trương cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn đầu tiên của huyện Đà Bắc

Huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình đã có cửa hàng thực phẩm an toàn



Theo đó, ngày 2/8, tại cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tâm Cương (tiểu khu Mu, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đã tổ chức lễ khai trương, điểm bán hàng uy tín với 21 sản phẩm tiêu biểu như: Chè Shan tuyết Trung Thành, thịt lợn bản địa Tân Minh,… Các mặt hàng bày bán tại cửa hàng đều có nguồn gốc, xuất xứ, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất an toàn.

Phát biểu tại lễ khai trương cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tâm Cương, bà Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, hiện nay, tỉnh Hòa Bình có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do hội viên nông dân sản xuất, trong đó, huyện Đà Bắc có nhiều sản phẩm tiêu biểu như: Miến dong, hạt Shachi Omega 3.6.9, rượu ngô Cao Sơn, rượu thóc Trúc Sơn, chè Shan tuyết Trung Thành, thịt lợn bản địa Tân Minh…

Những sản phẩm tiêu biểu trên đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp của hội viên nông dân; giúp nông dân vừa tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản; góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ khai trương cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tâm Cương. Ảnh: PV Tây Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đề nghị Hội Nông dân huyện Đà Bắc tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình "sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng"; hỗ trợ hội viên nông dân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, thiết kế bao bì sản phẩm; giới thiệu, quảng bá nông sản an toàn tới người tiêu dùng.

Giới thiệu cho cửa hàng những sản phẩm nông sản có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn, chất lượng để phục vụ người tiêu dùng và giúp tiêu thụ những sản phẩm nông sản cho nông dân.

Đồng thời, yêu cầu Hội Nông dân huyện Đà Bắc hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các nội dung cam kết mà cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tâm Cương đã ký cam kết với các cấp Hội Nông dân.

Bên cạnh đó, đối với cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tâm Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình yêu cầu cửa hàng nghiêm túc thực hiện cam kết đã ký với Hội Nông dân các cấp; chỉ kinh doanh những mặt hàng nông sản đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc, ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, bảo quản, chế biến thực phẩm.

Không kinh doanh nông sản, thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, hết hạn sử dụng; chấp hành nghiêm việc kiểm tra, giám sát của Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện Đà Bắc và cơ quan chức năng; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thực phẩm, nông sản an toàn gắn với việc từng bước xây dựng thương hiệu, tạo uy tín của cửa hàng, cung cấp cho thị trường những nông sản tốt nhất, an toàn nhất.

Các đại biểu cắt băng khai trương cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tâm Cương. Ảnh: Ảnh: PV Tây Bắc.

Tại lễ khai trương, đại diện một số đơn vị, hợp tác xã sản xuất trong tỉnh đã ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm chất lượng, an toàn với cửa hàng để giới thiệu những nông sản đặc trưng như hoa quả, thực phẩm, đặc sản vùng miền cùng nhiều sản phẩm có nhãn hiệu, chất lượng đăng ký theo quy định.

Nông sản sạch ở Hòa Bình sẽ được các cửa hàng thực phẩm cung ứng rộng rãi



Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị Hà Thị Tâm, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc hợp tác xã đa ngành nghề Tâm Cương Tân Minh, Chủ cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tâm Cương cho biết: Đà Bắc được biết đến một trong những huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình. Đối với xã Tân Minh nói riêng, các xã trên địa bàn nói chung, người dân trên địa bàn đa phần là dân tộc thiểu số.

Người dân chỉ trồng rau, củ, quả và chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà…, chỉ để phục vụ cuộc sống hằng ngày, không mang tính chất kinh doanh.

Là giám đốc của một hợp tác xã, tôi nhận thấy thế mạnh của huyện Đà Bắc là có nhiều rất nhiều đặc sản như: Lợn bản địa Tân Minh, gà đồi Tân Minh, rượu thóc Trúc Sơn, miến dong, rượu ngô, chè Shan tuyết, cao xạ đen, gạo J02…

Các sản phẩm trên đều là sản phẩm hữu cơ, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và an toàn đối với người tiêu dùng. Do vậy, tôi đã phối hợp với Hội Nông dân các cấp xây dựng và khai trương cửa hàng nhằm giới thiệu, quảng bá và bán những sản phẩm có chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, có tem truy xuất nguồn gốc của nông dân trên địa bàn huyện đến với người tiêu dùng.

"Là chủ cửa hàng tôi rất vui mừng vì đã đem đến người tiêu dùng những sản phẩm ngon, sạch, đảm bảo an toàn, chất lượng và đặc biệt là giúp người dân tiêu thụ sản phẩm, có thu nhập ổn định, nhất là những hộ nghèo", chị Tâm cho hay.

Bà Nguyễn Thị Hương Hải (thứ 2 từ phải sang), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tham quan các sản phẩm tại cửa hàng. Ảnh: PV Tây Bắc.

Cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tâm Cương khai trương nâng tổng số cửa hàng nông sản an toàn do Hội Nông dân tỉnh trực tiếp hỗ trợ, phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng lên 10 cửa hàng. Đây cũng là cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn đầu tiên được xây dựng và hoạt động trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Cửa hàng được xây dựng là điểm giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông sản có chất lượng đảm bảo, an toàn của nông dân trong và ngoài tỉnh tới người tiêu dùng nhằm góp phần tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng.