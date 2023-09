Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X: Thảo luận sôi nổi nhiều nội dung quan trọng

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 diễn ra trong ngày 27 và 28/9. Dự đại hội có 303/304 đại biểu chính thức đại diện cho 499.753 hội viên nông dân toàn tỉnh Nghệ An. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, với chủ đề Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển Nghệ An nhanh, bền vững.

Chiều ngày 27/9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.. Ảnh: Thắng Tình

Dự phiên làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lê Xuân Trường- Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các ban Tỉnh ủy Nghệ An.

Phát biểu tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, "Các nội dung phiên thứ nhất nhiều và rất quan trọng, quyết định đến thành công của Đại hội. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến, thống nhất các nội dung để góp phần thành công Đại hội".

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: Thắng Tình

Phiên làm việc thứ nhất, 100% đại biểu thống nhất bầu Đoàn chủ tịch Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thứ X gồm 7 đồng chí. Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh. Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Võ Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Nguyễn Ngọc Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức- Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh; Võ Thị Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An; Vi Văn Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp.

100% đại biểu thống nhất bầu Đoàn thư ký Đại hội gồm 2 đồng chí: Tạ Viết Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh; Lê Thị Tâm Bình - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Lộc

Đồng thời đại hội cũng đã nhất trí bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội hội gồm 5 đồng chí: Đặng Kim Bằng; Nguyễn Văn Niên; Hoàng Văn Hùng; Lương Thị May; Phạm Thị Thương.

Đại hội cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 trên các mặt lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Hội, công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, công tác Hội Nông dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Hội Nông dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tham gia hợp tác quốc tế; phương pháp chỉ đạo điều hành và thực hiện quy chế làm việc; cũng như các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân.



Bà Nguyễn Thị Hải - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: Thắng Tình

Trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa IX đã thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh. Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đề ra và sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa IX đã ban hành nhiều chương trình, đề án phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội thực hiện, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và phong trào nông dân trên phạm vi toàn tỉnh.

Các đại biểu thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X. Ảnh: Thắng Tình

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã xây dựng và ban hành 8 đề án; 30 chương trình, 202 kế hoạch, 42 hướng dẫn và hàng trăm văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Hội.

Đồng thời tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng giám sát phản biện, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, đại hội đã diễn ra nghiêm túc. Đại hội cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến tham luận đóng góp về báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tại Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và Báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi).

Lắng nghe trình bày báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 40 đồng chí.

Đại hội đã thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội và thông qua Báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.