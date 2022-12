Ngày 27/12, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Vượt khó đạt nhiều thành tích quan trọng

Tham dự hội nghị có bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn, Hội Nông dân các cấp.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Thắng Tình

Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo Hội ND tỉnh Nghệ An cho biết: Trong năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Nghệ An cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Đặc biệt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, toàn tỉnh đã có 8 người thiệt mạng, 9.807 ngôi nhà bị ngập, có 2.4090 ha lúa, 9.350 ha hoa màu, 1.258 ha cây công nghiệp, 136 ha cây trồng lâu năm, 3.716 ha cây trồng hàng năm, 254 ha cây ăn quả, 148 ha rừng trồng... bị thiệt hại. Mưa lũ cũng đã làm chết, cuốn trôi 1.278 con gia súc, hơn 188.000 con gia cầm, làm ngập hơn 9.556 ha diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản, cuốn trôi 142 lồng cá. Bên cạnh đó, hơn 11.000 m kênh mương, 43 hồ đập, 41 cầu tràn bị hư hỏng, sạt lở; hơn 71 km đường giao thông bị sạt lở.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Thắng Tình

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh, giá cả vật tư nông nghiệp và các mặt hàng tiêu dùng, nhiên liệu tăng cao, chăn nuôi đại gia súc khó khăn do tiêu thụ kém; hiệu quả sản xuất nông nghiệp nhìn chung còn thấp dẫn đến tình trạng một bộ phận nông dân băn khoăn, không dám đầu tư sản xuất vì sợ thua lỗ.

Vượt qua những khó khăn, năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cùng các cấp Hội đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Qua đó, khẳng định được vai trò của Hội Nông dân trong các phong trào, nhiệm vụ của địa phương.

Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên, niềm tin, sự gắn bó của nông dân với Đảng ngày càng cao. Nông dân đồng tình, tin tưởng sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, nhất là tính kịp thời, quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nông dân khi khó khăn, thiên tai.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thắng Tình

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2022, Nghệ An giữ được mức ổn định trong bối cảnh dịch bệnh, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đáng kể, lao động trên lĩnh vực nông nghiệp, nhất là lao động được đào tạo có tay nghề thiếu hụt.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cùng các cấp hội đã đạt được trong năm vừa qua. Ảnh: Thắng Tình

Trình độ, năng lực tay nghề của nông dân tiếp tục tiến bộ, nông dân quan tâm nhiều hơn đến liên kết, hợp tác sản xuất, xây dựng thương hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản xuất nông sản thực phẩm an toàn của nông dân chuyển biến tích cực.

Nhiều mô hình hay giúp nông dân làm giàu

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, toàn tỉnh đã xét công nhận 142.336 hộ đạt tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 20.754 hộ đạt tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện. Hội Nông dân tỉnh ra mắt Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu tỉnh Nghệ An với 35 thành viên, 2 đơn vị cấp huyện ra mắt Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.

Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao, nhấn mạnh vai trò trong công tác tuyên truyền của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã phù hợp với xu thế phát triển, gắn với những mô hình thiết thực nhờ vậy đã mang lại hiệu quả cao. Ảnh: Thắng Tình

Trong năm, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ trên 500 hộ thoát nghèo. Có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc hỗ trợ sinh kế cho hộ hội viên nông dân thoát nghèo bền vững được các cấp hội tổ chức thực hiện như: Mô hình hỗ trợ giống gà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của Hội Nông dân thành phố Vinh; mô hình hỗ trợ con giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho hộ hội viên nông dân nghèo của Hội Nông dân huyện Đô Lương; đề án "ngân hàng bò" của huyện Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn, Nghi Lộc; phong trào "góp gạch xây nhà cho hộ nghèo" của huyện Đô Lương, Quỳ Châu; hỗ trợ giống cây, hỗ trợ cải tạo vườn của huyện Thanh Chương...

Năm 2023, các cấp Hội xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của năm là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn; tập trung chỉ đạo, tổ chức đại hội hội nông dân các cấp; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, mở rộng các hình thức tập hợp nông dân.

Trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thắng Tình

Đặc biệt, phát huy vai trò tổ chức hội trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Theo đó, chú trọng các hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo môi trường thuận lợi để hội viên phấn đấu đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi như: dạy nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh tham quan học tập mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trong và ngoài tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp hỗ trợ nông dân vật tư sản xuất, ưu tiên sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ: "Hôm nay, Hội Nông tỉnh Nghệ An vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân các cấp".

Bên cạnh đó, 3 cá nhân xuất sắc của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An vinh dự được tặng Kỷ niệm chương vì giai cấp Nông dân Việt Nam. Ảnh: Thắng Tình

Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao, nhấn mạnh vai trò trong công tác tuyên truyền của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã phù hợp với xu thế phát triển mang lại hiệu quả cao. Qua đó, công tác phát triển, kết nạp hội viên mới ở mức cao, duy trì sinh hoạt, thành lập chi hội nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động tư vấn dịch vụ hỗ trợ cho nông dân về vốn vay, xây dựng các mô hình giúp cho nông dân tham quan và học tập. Công tác dạy nghề tại tỉnh Nghệ An luôn nằm trong tốp đầu mang lại những quyền lợi thiết thực cho hội viên Hội Nông dân.

Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vườn kiểu mẫu, bảo vệ môi trường, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng đã đạt được những thành tích rất rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát xã hội đã có những chuyển biến tích cực.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Kỷ niệm chương vì giai cấp Nông dân Việt Nam cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thắng Tình

Trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân được tặng Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp trong năm qua.