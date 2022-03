Đại tá Công an ở Lào Cai không chỉ bị một nữ công dân tố cáo quấy rối tình dục

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh Lào Cai vừa thông báo kết quả xác minh đơn tố cáo đại tá Vũ Văn Cường – Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai quấy rối tình dục công dân.

Theo đó, thông báo kết quả giải quyết tố cáo tới chị V.T.H (TP.Lào Cai, Lào Cai, người có đơn tố cáo đại tá Vũ Văn Cường quấy rối tình dục), Thanh tra Công an tỉnh Lào Cai đã trả lời rõ các nội dung liên quan.

Cụ thể, đối với nội dung tố cáo ông Vũ Văn Cường lợi dụng chức vụ quấy rối tình dục, Thanh tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, căn cứ vào kết quả làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo, các cá nhân, tổ chức có liên quan và kết quả kiểm tra, đánh giá các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, kết luận nội dung tố cáo là không có căn cứ.

Công an tỉnh Lào Cai kết luận tố cáo đại tá Vũ Văn Cường quấy rối tình dục là không có căn cứ. Ảnh chụp màn hình

Với nội dung tố cáo đại tá Công an Vũ Văn Cường vi phạm chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, Thanh tra Công an tỉnh Lào Cai nêu, kết quả xác minh cho thấy, trong quá trình giao tiếp, làm việc với công dân, ông Vũ Văn Cường đã có một số lời nói vi phạm quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân (theo quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BCA, ngày 22/8/2017 của Bộ Công an, quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân).

Nội dung tố cáo đại tá Vũ Văn Cường vi phạm chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của lực lượng Công an nhân dân, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm là có cơ sở. Đối với nội dung này, hiện đang xem xét xử lý kỷ luật đại tá Vũ Văn Cường.

Ở một diễn biến khác, theo tìm hiểu của Dân Việt, không chỉ có chị V.T.H tố cáo đại tá Công an Vũ Văn Cường quấy rối tình dục mà còn có người khác, đó là chị Đ.T.T (Bảo Yên, Lào Cai).

Chị Đ.T.T được xác định đã tố cáo vị đại tá Công an ở Lào Cai này lợi dụng chức vụ quấy rối tình dục; vi phạm chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Ngoài chị V.T.H tố cáo vị đại tá Công an Lào Cai quấy rối tình dục thì còn có người khác cũng tố cáo như vậy. Ảnh: PH

Trong thông báo kết quả xác minh nội dung tố cáo của chị Đ.T.T mà Thanh tra Công an tỉnh Lào Cai gửi cho chị này, kết quả xác minh giống như kết quả xác minh đơn tố cáo của chị V.T.H.

Công an tỉnh Lào Cai cũng xác định, nội dung tố cáo ông Vũ Văn Cường lợi dụng chức vụ quấy rối tình dục là không có căn cứ.

Còn với nội dung tố cáo ông Cường vi phạm chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, tố cáo này là có cơ sở và Công an tỉnh Lào Cai đang xem xét xử lý kỷ luật ông Cường.

Ở diễn biến trước đó, sau khi công dân gửi đơn tố cáo đại tá Vũ Văn Cường quấy rối tình dục, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định thụ lý giải quyết tố cáo, giao Tổ xác minh thuộc Công an tỉnh Lào Cai xác minh, làm rõ các thông tin.

Về phần mình, phản hồi trước các thông tin đó, đại tá Vũ Văn Cường cho biết, ông "tin tưởng mình đã làm đúng theo quy trình công tác".

Theo chia sẻ của ông Cường, ông không thể nhớ nổi về trường hợp của chị V.T.H bởi sự việc xảy ra quá lâu. "Khi tôi kiểm tra lại hồ sơ, tôi thấy mình đã làm đúng về quy trình" - đại tá Vũ Văn Cường nói.

Đại tá Công an tỉnh Lào Cai này cũng cho biết, ông tin tưởng tuyệt đối vào sự minh bạch và khách quan của tổ xác minh thuộc Công an tỉnh Lào Cai, tin tưởng sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho sự việc.