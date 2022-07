Những chiến công hiển hách của "người hùng chống ma tuý" được điều động làm Phó GĐ Công an TP.HCM

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: Công an TP.HCM

Sáng 25/7, Công an TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Trước đó, ngày 20/7, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc điều động đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM kể từ ngày 25/7.

Đại tá Mai Hoàng, tân Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết mình rất xúc động, vinh dự, tự hào và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP.HCM, Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TP.HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, rất quan trọng.

Đại tá Mai Hoàng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, sự ủng hộ của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP cùng sự đồng lòng của tập thể CBCS CATP trong thực thi nhiệm vụ.

Anh cũng cho biết, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó.

Trưởng thành từ lính trinh sát, đại tá Mai Hoàng đã tham gia và chỉ đạo triệt phá hàng trăm chuyên án về hình sự và ma túy, trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin...



Trong đó, phải kể đến vai trò chỉ huy Tổ công tác đặc biệt tham gia 9/9 giai đoạn của Chuyên án 279LL, 106 lần vào rừng trinh sát và đấu tranh với các toán, nhóm đối tượng có vũ trang, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới (từ năm 2014 đến năm 2017), bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ gần 500 bánh heroin, 36.000 viên ma túy cùng hàng chục khẩu súng các loại; trực tiếp tham gia bắt tử tù đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Tình bỏ trốn khỏi Trại giam T16 (năm 2017); trực tiếp tham gia từ khâu lập án, trinh sát, đấu tranh phá Chuyên án truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Có những thời khắc quyết định như trận đánh "Số 28" mùa đông 2015, mà cả đời anh "không bao giờ quên được". Năm ấy, Tổ công tác đặc biệt mang theo cuốc, xẻng đào công sự làm nơi mai phục. Thâu đêm, họ xấn từng xẻng đất núi chắc đanh. Có chiến sĩ tứa máu tay nhưng không dám hé răng kêu nửa lời.

Anh cũng chính là người được Lãnh đạo Bộ Công an phân công trực tiếp phụ trách 3 tổ trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm phối hợp với công an địa phương làm chuyên án triệt phá trên 200 triệu lít xăng giả ở phía Nam gây chấn động dư luận năm 2021.



Đại tá Mai Hoàng chỉ đạo thành công cuộc tấn công sào huyệt trùm ma túy ở Lóng Luông năm 2018. Ảnh: VOV

Gần hai mươi năm mặc cảnh phục, đại tá Mai Hoàng không thể quên những bữa cơm nắm chấm muối ớt xanh lót dạ cùng đồng đội, nhớ những ngày 28, 29 tháng Chạp, khi những gia đình khác quây quần cùng nhau sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa đón Tết thì các anh vẫn chiến đấu trong rừng sâu hay lênh đênh chốn sông nước làm án.

"Trong quá trình công tác anh và đồng đội gặp rất nhiều thách thức nhưng chúng tôi luôn tự dặn lòng mình, không thể để tội phạm ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của mình và buôn bán trái phép chất ma túy. Quan điểm của tôi là hãy giữ bản lĩnh, danh dự của mình. Muối và ớt xanh ăn rất mặn và cay nhưng cũng thể hiện bản lĩnh cách mạng trong sáng, ý chí, lòng dũng cảm, danh dự của mỗi tập thể, cá nhân", anh khẳng định.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X tổ chức năm 2020, Anh hùng LLVTND - đại tá Mai Hoàng chia sẻ, khi được nhận những tấm Huân chương, những danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng là vinh dự, song sau đó mỗi cá nhân hãy xếp lại, xem đó như một kỷ niệm đẹp để tiếp tục thi đua, phấn đấu, lập nhiều thành tích hơn nữa, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Vì chúng ta chỉ thật sự xứng đáng, ý nghĩa khi là những anh hùng trong lòng nhân dân", anh nhấn mạnh.

Đại tá Mai Hoàng, sinh năm 1979, quê quán huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; học vị Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị. Từ năm 2012-2020, đại tá Mai Hoàng giữ nhiều chức vụ tại Công an tỉnh Sơn La như: Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc Châu, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu. Đến tháng 4/2020, anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an. Đại tá Mai Hoàng là "người hùng chống ma túy". Từ năm 2016 đến 2020, khi còn công tác tại Công an huyện Mộc Châu, Sơn La, anh đã chỉ đạo các đơn vị đấu tranh, phát hiện, xử lý hàng ngàn đối tượng liên quan đến ma túy. Đặc biệt là chiến dịch tấn công, xóa sổ 2 điểm nóng nhức nhối về ma túy trong nhiều năm ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đại tá Mai Hoàng từng được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên Công an tiêu biểu, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các phần thưởng cao quý...