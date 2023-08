Sau những chiến công lừng danh triệt phá các băng nhóm tội phạm trên địa bàn cả nước, đại tá Nguyễn Hữu Ngọc đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất; Huân chương vì sự nghiệp an ninh do nhà nước Lào trao tặng; Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất và nhiều bằng khen do Thủ tướng và Bộ Công an trao tặng. Ông Ngọc đã từng bị nhiễm xạ trong lần tham gia chuyên án khám phá, thu hồi các vật liệu phóng xạ nguy hiểm. Ông qua đời tại Hà Nội ngày 15/2/2018, thọ 68 tuổi trong sự tiếc thương của đồng đội và bạn hữu.