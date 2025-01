Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an được cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang

Chiều 24/1, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành công tác nhân sự. Cụ thể: HĐND tỉnh Bắc Giang đã bầu ông Phạm Văn Thịnh (44 tuổi) -Trưởng Ban Dận vận Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 -2026.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh Bộ Công an

HĐND tỉnh Bắc Giang cũng tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Đại tá Nguyễn Quốc Toản - nguyên Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khu vực TP Bắc Giang (do chuyển công tác đến Bộ Công an, giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an). Đại tá Nguyễn Quốc Toản làm Giám đốc Công an Bắc Giang từ năm 2019 (khi đó ông là Thượng tá sau lên hàm Đại tá).

Ngoài ra HĐND tỉnh đã bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Ô Pích, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Sơn Động (do bị kỷ luật).