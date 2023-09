Đại tá -Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam được Ban Bí thư chuẩn y chức vụ mới

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thuỷ đã trao quyết định, chúc mừng đại tá Nguyễn Anh Tuấn. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ được đào tạo bài bản, rèn luyện, trưởng thành trong ngành Công an. Trên các cương vị công tác ônh luôn nỗ lực học hỏi, nghiên cứu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Lê Thị Thủy chúc mừng tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh Đ.X

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam, thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng nói riêng, căn cứ tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét và thống nhất quyết nghị về chủ trương đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương kiện toàn 1 Phó Giám đốc Công an tỉnh biệt phái kiện toàn chức danh Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Thanh Liêm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và Quyết định biệt phái công khai có thời hạn ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Nam, kể từ ngày 15/7/2023. Sau đó, ông được bầu và được Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1976, quê Duy Tiên, Hà Nam.