Đại tá Trần Văn Phúc – người làm Giám đốc thay tướng Đinh Văn Nơi và những đại án được triệt phá ở Thái Bình

Vụ án bắt ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân

Đại tá Trần Văn Phúc (SN 1978, quê quán Đông Anh, TP.Hà Nội) được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình từ tháng 9/2021. Lúc đó, đại tá Phúc mang cấp bậc hàm Thượng tá, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an.

Tại Thái Bình, trong khoảng gần 3 năm đại tá Trần Văn Phúc giữ chức Giám đốc Công an tỉnh này, dưới sự chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình và đại tá Phúc, nhiều vụ án gây chấn động được Công an tỉnh Thái Bình triệt phá, nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ từ dư luận, nhân dân.



Đại tá Trần Văn Phúc vừa được điều động đến Quảng Ninh để nhận, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh này thay cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (người vừa được điều động về Bộ Công an). Ảnh: Công an Thái Bình

Đầu tiên, phải kể đến vụ án bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963, trú Tây Hồ, TP.Hà Nội, quê Hưng Hà, Thái Bình).

Theo đó, ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Thời điểm đó, Công an Thái Bình cho biết đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường "quắt", là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ông Lưu Bình Nhưỡng, từng là Phó trưởng Ban Dân nguyện, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV (2016-2021) thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (2016-2021), Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ.

Việc Công an Thái Bình bắt ông Lưu Bình Nhưỡng đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Ảnh: Công an Thái Bình

Mở rộng điều tra vụ án này, một thời gian sau, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Thanh Vân (SN 1964, trú Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, là Đại biểu Quốc hội khóa XV, đã bị tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ ĐBQH) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại Điều 358, Bộ luật hình sự.



Cùng 1 vụ án bắt Cường "quắt", Công an tỉnh Thái Bình đã mở rộng điều tra, phát hiện sai phạm và bắt giữ ông Lê Thanh Vân sau khi bắt ông Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: Quốc hội

Bắt "La điên" và loạt cán bộ tha hoá

Ngày 12/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn La (SN 1957, trú phường Đề Thám, TP.Thái Bình) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Sơn La thường gọi La "điên", là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; năm 2005 thành lập và làm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, đăng ký với 53 ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó chủ yếu hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép…

Ngày 13/6/2024, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thiên Tư (SN 1961, trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương) - nguyên là cán bộ địa chính xã Minh Quang, huyện Kiến Xương và Trần Văn Thành (SN 1983, trú tại xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải) - là Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra về hành vi làm trái công vụ, tạo điều kiện cho Nguyễn Sơn La chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Xương, ngày 21/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với Đỗ Xuân Khu (SN 1966, trú tại xã Bình Định, huyện Kiến Xương) - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương và Ngô Thị Bích Liên (SN 1978, trú tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 356 Bộ Luật hình sự.

Vụ án này hiện Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các vi phạm liên quan.

Tại Thái Bình, cũng dưới thời đại tá Trần Văn Phúc làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, các đơn vị cấp dưới cũng đã xử lý nhiều vụ án lớn như vụ "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình mà Công an huyện Hưng Hà điều tra, xử lý.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt giữ từ phó thôn, trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn đến công chức địa chính, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An, Chủ tịch UBND xã Hồng An và thậm chí bắt cả nguyên Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà (đang đương chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình) để điều tra các sai phạm.