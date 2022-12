Đại thần nhà Lê Sơ nào viết thư... trách cọp, trừ họa cho dân?

Lời bàn:

Người đương thời cho ông là bậc đa tài, vì vào triều ông là tướng văn, ra ngoài ông là tướng võ và ở cương vị nào chẳng những ông đều đảm đương được mà còn hoàn thành xuất sắc. Một con người như vậy, nhưng tiếc rằng vua Lê Thái Tổ chỉ vì một phút nóng giận đã có quyết định không sáng suốt là giáng chức Lê Văn Linh chỉ vì một lời khuyên. Thế mới hay rằng, lời nói của người xưa rằng “làm bạn với vua chẳng khác nào làm bạn với hổ” chẳng hề sai. Cây ngay không sợ chết đứng, người hiền tài và đức độ thì trước sau gì cũng sẽ được trọng dụng và Lê Văn Linh là một người như vậy. Về sau, vua Lê Thái Tổ đã nhận ra lỗi lầm của mình nên đã phục chức rồi phong cho ông làm Thái phó.

Và điều đọng lại sau giai thoại trên là trước mặt nhà vua, người có quyền sinh, quyền sát đối với cả thiên hạ, nhưng Lê Văn Linh vẫn can đảm đứng ra can ngăn việc Lê Thái Tổ xuống chiếu giết chết Lê Sát, một vị khai quốc công thần của nhà Lê. Vẫn biết việc làm tiếm quyền của Lê Sát là sai, nhưng không đến mức phải chết, song triều đình khi ấy duy nhất chỉ một mình Lê Văn Linh dám đứng ra xin giảm tội. Chỉ riêng điều này cũng đủ cho thấy ông là người chính trực, can đảm. Thật đáng buồn vì hậu thế thời nay đã không có mấy ai được như cụ Lê Văn Linh ngày xưa vì vẫn còn những kẻ ghen ăn tức ở rồi phao tin đồn nhảm nhằm hạ uy tín đồng liêu.