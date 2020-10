Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có 336 đại biểu (51 đại biểu đương nhiên, 285 đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy), đại diện cho trên 105.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh của Đảng bộ.

Ngoài Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương cũng về tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử văn hóa vùng Đất Tổ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc". Phương châm của Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển".



Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX sẽ thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, tại phiên trù bị ngày 26/10, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 người, Đoàn Thư ký gồm 2 người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 5 người.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, Phú Thọ đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo gồm 4 khâu đột phá là: Đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển du lịch và đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng thiên tai, thời tiết, dịch bệnh, song, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ trước; bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét; Phú Thọ trở thành tỉnh đứng trong tốp đầu về trình độ phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Quy mô kinh tế tăng gần 1,7 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng then chốt đạt kết quả quan trọng, đã tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên. Những kết quả đạt được, đó là biểu hiện sinh động, rõ nét nhất của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí cao, sự đồng thuận trên dưới một lòng trong toàn Đảng bộ, sự ủng hộ mạnh mẽ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển chung của tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Do vậy, Đại hội phải thực sự là Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển" để hoàn thành tốt 5 nội dung quan trọng của Đại hội, đó là:

Thứ nhất, đánh giá đúng, đầy đủ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ hai, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là các mặt hạn chế từ nguyên nhân chủ quan, từ đó chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và đặc biệt trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ tư, Đại hội tập trung thảo luận dân chủ, khách quan và sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ năm, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc và tiếp thu, lĩnh hội những nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.