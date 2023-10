Đại úy Cảnh sát hình sự bị thương vẫn trấn áp tội phạm đến cùng

Lúc 2h ngày 27/10, Đại úy Lý Đăng Khoa cùng tổ công tác thi hành lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Trung Hậu (biệt danh Hậu Sáu Bảnh, SN 1992, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đối tượng trong một chuyên án do Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ thụ lý, khi đang lẩn trốn tại TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đại tá Trần Văn Dương (bìa trái), Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ khen thưởng, động viên Đại úy Lý Đăng Khoa (giữa).

Quá trình di lý Hậu về đơn vị để làm việc, đối tượng hung hăng chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ, khiến Đại úy Lý Đăng Khoa bị thương ở tay trái. Với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm đến cùng, Đại úy Khoa cùng tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hậu đưa về trụ sở an toàn.

Ban Giám đốc Công an TP.Cần Thơ biểu dương tinh thần dũng cảm tấn công tội phạm của Đại úy Lý Đăng Khoa.

Các đồng chí lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm tấn công tội phạm của Đại úy Lý Đăng Khoa; đồng thời trao Giấy khen của Giám đốc Công an TP.Cần Thơ và số tiền 10 triệu đồng tặng đồng chí Khoa.