Đại úy Công an hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân nguy kịch

Ngày 29/6, lãnh đạo Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã nhận được thư cảm ơn của anh Trịnh Đình Thành, trú tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ lòng cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp và lòng nhân ái của Đại úy Đinh Văn Giáp, cán bộ Công an xã Đắk Drô, huyện Krông Nô đã không quản ngại khó khăn, kịp thời hiến 2 đơn vị tiểu cầu giúp bố anh Thành vượt qua cơn nguy kịch do bị tai biến.



Theo đó, vào ngày 25/6, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp bệnh nhân Trịnh Đình Sỹ (SN 1954), trú tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk bị tai biến đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng tiểu cầu tụt trầm trọng và đang rất cần tiểu cầu B, Đại úy Đinh Văn Giáp, thành viên mô hình dân vận khéo "Chiến sĩ đỏ tình nguyện" của Công an huyện Krông Nô đã nhanh chóng liên hệ đăng ký và tiến hành hiến 2 đơn vị tiểu cầu giúp ông Sỹ qua cơn nguy kịch.



"Không quản ngại khó khăn, đường xá xa xôi, anh Đinh Văn Giáp đã tự nguyện đến Bệnh viện hiến liên tiếp 2 đơn vị tiểu cầu, kịp thời giúp bố tôi vượt qua cơn nguy kịch. Tôi và gia đình rất cảm kích trước tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Giáp và lực lượng Công an huyện Krông Nô. Mong các anh, các chị có thêm thật nhiều sức khỏe để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân", anh Trịnh Đình Thành chia sẻ trong thư.

Đại úy Đinh Văn Giáp hiến liên tiếp 2 đơn vị tiểu cầu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Đại úy Đinh Văn Giáp cho biết, bản thân rất thương cảm những người bệnh cần máu, tiểu cầu để điều trị, nhất là những bệnh nhân nguy kịch. "Việc tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện giúp đỡ những người cần máu, cần tiểu cầu làm tôi thấy sống có ích hơn cho cộng đồng, xã hội và trở thành việc làm thường xuyên" - Đại úy Đinh Văn Giáp chia sẻ.

Đối với Đại úy Giáp, hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người cũng là một phần trong công việc bảo vệ nhân dân. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu, anh còn truyền ngọn lửa hiến máu cho đồng đội, bạn bè, người thân. Điều anh truyền cho những người mới tham gia hiến máu là kinh nghiệm thực tế, là tấm gương sống đẹp, niềm tin và một tinh thần thoải mái, hứng khởi…

Trước đó, vào ngày 19/5, sau khi tiếp nhận thông tin về sản phụ Phan Thị Tuyết Minh (SN 1984), trú tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng bị băng huyết và hôn mê cần tiểu cầu B, nếu không kịp thời truyền tiểu cầu sẽ dẫn đến tử vong, Đại úy Đinh Văn Giáp đã đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để hoàn thiện các thủ tục kiểm tra và tiến hành hiến tiểu cầu.

Mặc dù được Đại úy Đinh Văn Giáp hiến 1 đơn vị tiểu cầu nhưng bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi và phải cần thêm 1 đơn vị tiểu cầu nữa mới vượt qua cơn nguy kịch. Để kịp thời cứu bệnh nhân, Đại úy Giáp tiếp tục hiến thêm 1 đơn vị tiểu cầu nữa giúp sản phụ Phan Thị Tuyết Minh vượt qua cơn nguy kịch và tỉnh lại sau đó.

Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của Đại úy Đinh Văn Giáp, gia đình chị Phan Thị Tuyết Minh đã viết thư cảm ơn và chia sẻ, lan tỏa việc làm ý nghĩa, nhân văn và giàu lòng nhân ái của Đại úy Giáp lên mạng xã hội được cộng đồng mạng ghi nhận và đánh giá cao.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Nô, Đại úy Đinh Văn Giáp là 1 trong nhiều thành viên tích cực trong mô hình dân vận khéo "Chiến sĩ đỏ tình nguyện" của Công an huyện Krông Nô. Đây là một đồng chí có năng lực, nhiệt tình trong các mặt công tác và hoạt động phong trào. Đặc biệt, đồng chí Giáp và các thành viên trong mô hình dân vận khéo "Chiến sĩ đỏ tình nguyện" đã nhiều lần tham gia hiến máu cứu người, hiến tiểu cầu kịp thời cứu các bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

"Mô hình dân vận khéo "Chiến sĩ đỏ tình nguyện" của Công an huyện Krông Nô ra mắt vào ngày 7/4 với 77 thành viên và nòng cốt là lực lượng Công an. Đến nay, mô hình đã có gần 200 thành viên là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và nhân dân, trong đó có 2 thành viên có nhóm máu hiếm. Mỗi khi nhận được cuộc gọi, thông tin cần hỗ trợ từ bệnh viện và gia đình các nạn nhân trong diện nguy kịch, các thành viên mô hình dân vận khéo "Chiến sĩ đỏ tình nguyện" của Công an huyện Krông Nô đã không ngần ngại khó khăn lập tức lên đường hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người.