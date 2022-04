Đắk Nông: Hai vợ chồng tử vong dưới ao nước nhà người bạn

Chiều 12/4, ông Vũ Quang Luật - Chủ tịch UBND xã Đắk Ru (huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai vợ chồng tử vong.

Trước đó trưa ngày 10/4, anh Phan Chính Tr. (37 tuổi) cùng vợ là Phan Thị Kiều T. (38 tuổi), cùng trú xã Tân Phước, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đến nhà anh Lũy Cẩm Tắc ( trú tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp) chơi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, anh Tắc và vợ là chị Phạm Thị Loan đi vào rẫy để chăm sóc đàn heo. Anh Tr. chị T. cũng đi theo để đánh bắt cá.

Ao nước nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: BH

Hai vợ chồng anh Tr. ra ao nước để kéo cá thì không may anh Tr. bị trượt chân ngã vào vùng nước sâu. Do không biết bơi nên anh Tr. bám vào vợ để ngoi lên nhưng không được. Do vậy anh Tr. vô tình kéo theo chị T. cùng rơi xuống vùng nước sâu.

Vợ chồng anh Tắc sau khi phát hiện sự việc đã nhảy xuống nước để ứng cứu nhưng nước quá sâu và lòng ao nhiều bùn nên không cứu được vợ chồng anh Tr.

Ngay sau khi Công an xã Đắk Ru nhận được tin báo đã đến hiện trường, cùng người dân tìm kiếm nạn nhân.

Chiều cùng ngày, thi thể của anh Tr. Và chị T. đã được tìm thấy và bàn giao về cho gia đình để tổ chức mai táng.