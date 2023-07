Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), sau khi một đoàn tàu bị xịt sơn, vẽ bậy ngày 30/4 tại khu vực depot Long Bình (TP.Thủ Đức), MAUR đã yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu khẩn trương rà soát, lập và triển khai các biện pháp cải thiện an ninh.

Trong đó, nhà thầu SCC (gói thầu CP2), nhà thầu Hitachi (gói thầu CP3), liên danh NJPT (tư vấn chung) đã đề xuất nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuần tra lưu động; lắp đặt thêm camera quan sát và đèn chiếu sáng cho một số vị trí; cải thiện và duy trì hàng rào để đảm bảo vấn đề an ninh công trường; xây dựng kế hoạch phối hợp an ninh với lực lượng công an địa phương; tăng cường thêm lực lượng bảo vệ ban đêm, thường xuyên kiểm tra chéo và kiểm tra đột xuất lực lượng bảo vệ nhằm đảm bảo công tác an ninh…

Một đoàn tàu của tuyến metro số 1 bị vẽ bậy rạng sáng ngày 30/4/2023. Ảnh: T.L.

Đặc biệt, nhằm đánh giá đầy đủ và toàn diện các giải pháp đã thực hiện, đoàn công tác gồm chủ đầu tư, Công an TP.Thủ Đức, tổ an toàn của tư vấn, nhà thầu đã thực hiện kiểm tra đột xuất depot Long Bình vào buổi tối.

Sau buổi kiểm tra, các bên tham gia yêu cầu bổ sung một số giải pháp như tăng cường chiếu sáng và bố trí 1 vị trí camera tại khu vực đoạn mố A2 tiếp giáp Bến xe Miền Đông, vị trí phức tạp có đoạn hàng rào thấp, dễ xâm nhập bởi người lạ; yêu cầu bổ sung thêm nhân viên cơ động; tiếp tục lắp đặt thêm hàng rào kẽm gai tại các vị trí gần nhà dân để tăng cường an ninh cho khu vực depot.

Ngoài ra, đối với đoạn tuyến trên cao gói thầu số 2 dọc theo Xa lộ Hà Nội, Công an TP.Thủ Đức đã khuyến nghị chủ đầu tư tăng cường đèn chiếu sáng và nhân sự bảo vệ tại các nhà ga trên cao; ra soát, thống kê các vị trí có bố trí, lắp đặt các thiết bị, tài sản giá trị lớn, có nguy cơ cao xảy ra tình trạng mất cắp, để lực lượng chức năng quan tâm hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh...

MAUR cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác phối hợp đảm bảo an ninh của các nhà thầu tại khu vực công trường dự án.

Trước đó, giữa tháng 5/2023 MAUR đã phải kiến nghị UBND TP.HCM để tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Nguyên nhân do tuyến metro số 1 đã xảy ra một số sự việc như hành vi trộm cắp và phá hoại tài sản của các nhà thầu Nhật Bản đang thi công trên tuyến.

Cụ thể, rạng sáng 30/4, tại Depot Long Bình đã phát hiện đoàn tàu số 3 đang đậu tại đây bị kẻ xấu xịt sơn, vẽ bậy (graffiti) - đây là lần thứ 2 tàu metro số 1 bị vẽ bậy.

Ngoài ra, trên tuyến cũng xảy ra các sự việc trộm cắp tài sản thiết bị đoạn trên cao từ khu vực nhà ga Thảo Điền đến nhà ga Bến Xe Suối Tiên. Các đối tượng cắt trộm cáp tiếp địa, tháo các neo tà vẹt.... của các nhà thầu đang thi công.