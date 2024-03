Đàm Vĩnh Hưng: "Tại bệnh viện ở Mỹ, tôi đang ngủ y tá cũng vào đánh thức"

Chiều 21/2, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị thương nặng ở chân trong chuyến lưu diễn Mỹ. Cụ thể, khi đang biểu diễn một tiết mục, anh đã leo lên vị trí cao để khán giả có thể nhìn thấy mình dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do khu vực này không an toàn, vật liệu đã bị đổ sập đè lên chân anh.

Sau ít ngày điều trị tại bệnh viện ở Mỹ, nam ca sĩ đã đáp chuyến bay về Việt Nam. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ niềm vui khi được trở về bởi chi phí chữa trị ở Mỹ khá đắt đỏ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa gặp tai nạn trong chuyến đi lưu diễn tại Mỹ. (Ảnh: FBNV)

Mới đây, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với anh về tình trạng sức khỏe hiện tại:

Sau hơn 20 ngày gặp tai nạn khi trình diễn tại Mỹ, sức khỏe của anh có nhiều tiến triển?

- Tôi đã ổn hơn, chỉ bị mất ngủ thôi. Do ăn uống khá ít, không ăn vặt như mọi ngày, tôi gầy đi và bụng cũng xẹp, chân tay hóp vào thấy rõ. Hiện tại, bác sĩ chỉ định tôi không vận động nhiều, không để động vết thương làm ảnh hưởng đến quá trình bình phục.

Tạm thời, tôi vẫn đau nhức và đi lại khó khăn. Vệ sinh cũng khó, nằm phải kê chân cao suốt đêm, hạn chế thả chân xuống vì máu dồn xuống sẽ tạo áp lực cho các vết may.

Theo một số người Việt tại Mỹ, giá điều trị của anh ở đây trong hai tuần nếu không có bảo hiểm có thể lên tới 840.000 USD (tương đương 20 tỷ đồng) mà vẫn phải chờ đợi để được chữa bệnh. Điều này có chính xác không, thưa anh?

- Nếu ở hai tuần chắc cũng có thể tới giá đó hoặc hơn, nhưng tôi chỉ ở có hai ngày thôi! Có lẽ nguồn tin của người Việt tại Mỹ nào đó đã cung cấp là đúng với kinh nghiệm của họ. Còn với tôi, do thời gian quá ngắn, tôi chưa thể có nhiều trải nghiệm.

Việc chờ đợi thì tôi nghĩ ở đâu cũng có. Vừa rồi, tại Mỹ, tôi cũng bị nằm chờ khá lâu trước khi tới lượt thăm khám.

Dù đang phải dưỡng bệnh, nam ca sĩ vẫn tích cực tập luyện cho liveshow sắp tới. (Ảnh: FBNV)

Việc điều trị của anh tại bệnh viện hai nước chắc hẳn có nhiều khác biệt, về cả cách chăm sóc lẫn chi phí điều trị?

- Ở Mỹ, bệnh viện làm việc rất kỹ lưỡng, có thể nói là vô cùng kỹ bởi họ sợ bị thưa kiện. Tôi đưa ra một ví dụ như thế này: Cứ 20 – 30 phút là sẽ có y tá vào kiểm tra đủ thứ. Có hôm tôi đang ngủ, y tá cũng vào đánh thức và hỏi: "Anh ngủ được không"?, choáng luôn!

Bệnh viện tại Việt Nam thì có ưu điểm là nhanh, giải quyết mọi vấn đề luôn trong tình trạng nhanh nhất có thể. Chi phí tại nước ta cũng rẻ hơn gấp 10 – 15 lần, mọi dịch vụ sẵn sàng và "phục vụ tận răng" hơn. Cũng bởi vậy, những năm qua, tôi thấy có khá nhiều Việt kiều về Việt Nam chữa bệnh.

Vậy sau quá trình nằm viện, anh đánh giá thế nào về chất lượng của bệnh viện tại Việt Nam so với chất lượng bệnh viện tại Mỹ?

- Tôi nghĩ ở đâu cũng vậy thôi. Thời buổi này sự cạnh tranh và cập nhật ở đâu cũng dữ dội! Nhất là Việt Nam mình, đâu có chịu thua ai. Máy gì cũng có, thuốc gì cũng có, miễn ta có nhiều tiền một xíu (cười).

Quay lại với những show diễn, việc gặp chấn thương ở chân ảnh hưởng tới công việc của anh như thế nào? Anh có phải đền bù hợp đồng hoặc bỏ lỡ nhiều chương trình đã dự định?

- Do chuẩn bị làm show cá nhân, thời gian này tôi không nhận chương trình nào, cũng bởi vậy lịch trình công việc không bị xáo trộn.

Điều tôi buồn là có một đám cưới của người em kết nghĩa vào ngày 20/3 này, thế nhưng do chấn thương mà không thể tham dự, tôi rất thương em ấy. Trước đó, tôi đã báo sẽ về từ trước Tết Dương lịch, cả Quảng Trị ai cũng trông chờ, nhưng "bây chừ như ri, răng mà đi được…"

Show diễn "Ngày em thắp sao trời" chứa nhiều tâm huyết của anh cũng phải lùi lịch lại so với dự kiến. Điều này liệu có khiến dự án gặp khó khăn, phải thay đổi về nội dung chương trình cũng như thành phần các nghệ sĩ cùng góp mặt với anh trên sân khấu?

- Rất may, chắc do ăn ở, khán giả tôi thương không ai trả vé. Thậm chí, nhiều khán giả nhắn tin với tôi, họ nói: "Tháng 3 tụi chị bận không xem được, may quá em đổi sang tháng 5 rồi. Vậy tụi chị sẽ coi hết hai show của em luôn nha!". Những ca sĩ tham gia chương trình vẫn đầy đủ như cũ, thêm đó, tại Hà Nội, tôi còn có thêm Trúc Nhân và Uyên Linh, bởi họ không bị kín lịch vào thời điểm diễn ra show như trước đó.

Cảm ơn những chia sẻ của anh! Chúc anh mau bình phục!