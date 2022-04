"Tôi là người đến với nghề này một cách tình cờ và vinh quang tới cũng tình cờ. Tôi chỉ có một cảm nhận khi đến với nghề này là tôi biết chắc chắn sẽ nổi tiếng", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Ảnh: NVCC

Nhìn lại sự nghiệp của mình, từ một anh thợ làm tóc, trở thành ca sĩ một cách tình cờ. Anh có từng lường trước được là mình sẽ nổi tiếng?

- Quả thật, tôi cũng chẳng dám nghĩ sẽ ăn đời ở kiếp với nghề này. Vì ngày đó tôi làm tóc, tôi xác định nghề làm tóc mới là cái nghề nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Còn con đường ca hát thuở ấy tôi thấy bấp bênh, chưa rõ ràng, chưa thấy ánh sáng đâu hết, chưa thấy tương lai.

Sau đó, Vũ Hà khuyên tôi chỉ nên chọn một. Vũ Hà nói phải hy sinh tiệm tóc để theo đuổi niềm đam mê ca hát. Nhưng tôi cũng chẳng dám nghe lời. Vì phải có show thì mới dám buông tiệm tóc. Đằng này có show diễn đâu mà dám? Hồi mới đi hát, tôi tự in hẳn card visit màu xanh, in tên Vĩnh Hưng, nghề ca sĩ, rồi số máy nhắn tin chứ thời gian đấy chưa có điện thoại. In thì in thế thôi chứ tôi... không dám phát hành. Tôi chỉ giấu cho riêng tôi biết.

Tôi cứ đứng giữa đôi dòng nước đến mãi năm 2001, tự nhiên gặp anh Hoài Linh. Anh ấy nói giọng tôi lạ lạ, khàn khàn, hãy phát huy đi. Tôi nghe và tự tin hơn hẳn. Để rồi, tôi bắt đầu con đường ca sĩ chuyên nghiệp đến mãi ngày hôm nay...

Tôi là người đến với nghề này một cách tình cờ và vinh quang tới cũng tình cờ. Tôi chỉ có một cảm nhận khi đến với nghề này là tôi biết chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Anh và một số nghệ sĩ đã phải trải qua rất nhiều biến cố trong nghề. Dường như nghệ sĩ nói chung và anh nói riêng luôn phải sống giữa lằn ranh yêu và ghét?

- Với người thích tôi, yêu thương tôi, tôi rất biết ơn tình cảm đó mọi người đã dành cho tôi. Chính vì mọi người thương và yêu đó mới cho tôi được hào quang như ngày hôm nay. Khi có được hào quang mới cho tôi được đồng tiền, danh tiếng nuôi sống gia đình, bản thân. Tôi luôn luôn biết ơn sự yêu thương ấy của mọi người. Rất là biết ơn!

Nếu có kiếp sau thì tôi cũng xin được biết ơn một lần nữa. Tôi luôn luôn trân trọng tất cả những ai yêu thương mình, quý mình. Tôi luôn luôn đàng hoàng, lịch sự và lễ phép với tất cả những người yêu thương mình. Tôi dùng chữ biết ơn là cao nhất trong tôi.

Còn những người ghét anh. Anh sẽ nói gì với họ?

- Với những người chưa thương tôi hay ghét tôi. Chuyện thương hay ghét hoàn toàn là quyền tự do của mỗi người. Bạn được quyền giữ quyền tự do đó, không ai ép, tôi cũng không năn nỉ hay xin bạn phải thương tôi, quý tôi, hay hết ghét tôi. Nhưng cũng nên cho nhau một cái lý. Nếu hợp lý và đúng thì cứ tiếp tục ghét. Còn nếu nghe phong thanh ở đâu đó hoặc tự suy diễn ra, tự nghĩ ra thì cần phải kiểm chứng lại tôi có đáng phải bị ghét như vậy hay không.

Rồi có khi nhìn cái mặt không ưa thì thôi cũng được. Có thể cái mặt của tôi gai góc chút xíu, không nằm trong cái gu của bạn. Hay như nghe giọng gào gào không ưa thì cũng được luôn vì có thể gu của bạn thích nhẹ nhàng thì bạn có thể chọn cái gu nhẹ nhàng để bạn nghe. Tôi cũng đang cố gắng để nhẹ nhàng lắm đó. Nhưng cái gào thét đó là cái dấu ấn của tôi. Cho tôi khán giả, cho tôi rất nhiều sự lựa chọn, thậm chí cả sự nghiệp, tên tuổi như ngày hôm nay. Cho nên, tôi không vì một mình bạn mà thay đổi cái gào thét đó của tôi được.

Chỉ cần không chọn không nghe là được rồi, chỉ cần bấm qua kênh khác cũng được nữa, chứ không cần thiết phải ghét tôi. Vì tôi cũng chưa biết bạn là ai để thù ghét bạn, hay tôi làm gì đó để tổn hại đến gia đình, danh dự của bạn, hay làm thay đổi cảm xúc của bạn... Do bạn vô tình bấm phải trúng thôi chứ tôi không tự động nhảy vô việc nghe nhìn trong điện thoại của bạn.

Tôi cũng mong, thật sự tôi mong bớt dần đi những người ghét tôi thì sẽ vui hơn. Có thêm đông người vui hơn, nhưng mọi thứ cũng phải... tùy duyên.

Vậy trong sự nghiệp của mình, anh có tính toán những bước thăng, trầm?

- Tôi người miền Trung nên hay lo xa. Tôi mường tượng đủ thứ loại diễn biến sẽ đến trong cuộc đời này. Vậy nên khi vinh quang trong nghề tới, tôi không thể lơ tơ mơ mà phải làm sao luôn giữ được lâu dài. Khi cái tên tôi "nóng", "hot", và "to" thì nồi cơm của tôi cũng sẽ to theo, cuộc sống gia đình cũng sẽ bảo đảm lâu dài.

Nếu sao cũng được, giậm chân tại chỗ, cứ ăn mòn vinh quang cũ thì dần dần tên tuổi sẽ tụt dần tụt dần và chén cơm cũng sẽ vơi dần, vị trí cũng sẽ bị lung lay. Tôi luôn vẽ ra những viễn cảnh đó nên luôn đau đáu trong lòng mình là bằng mọi cách làm sao có thể bảo vệ cũng như giữ vững được cái vị trí đang có trong lòng công chúng.

Như hàng đêm, tôi hát nhiều, hay xin hát thêm, chiều chuộng khán giả... cũng là một cách để giữ được khách, khán giả của mình. Tôi đầu tư MV tiền tỷ mặc dù không thu lại gì đáng kể nhưng cũng phải làm là vì để gây sự chú ý, làm mới bản thân mình nhằm bảo vệ hào quang.

Vậy là anh đã tìm cách tự khống chế để những thất bại không đến với mình?

- Tôi nhìn thấy được rất nhiều hình ảnh người nổi tiếng trong và ngoài nước mờ nhạt, sụp đổ dần khi lao vào trác táng, thú vui, cờ bạc, phóng túng. Họ lao vào những thú vui, kéo sự nghiệp đi xuống.

Tôi nhìn ra được những điều đó nên buộc bản thân không được rơi vào tình cảnh luẩn quẩn đó. Cho nên, tôi luôn cố gắng và nỗ lực để bảo vệ tên mình, bảo toàn cái tên Đàm Vĩnh Hưng mọi cách có thể. Suy nghĩ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen.

Thói quen tạo nên tính cách. Tính cách tạo nên số phận. Để đạt được sự thành công không phải vận may từ trên trời rơi xuống, cũng không phải tự nhiên có mà cần phải bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất trong công việc và cuộc sống. Nhờ nghĩ vậy nên tôi khống chế được những điều không hay, những thất bại có thể xảy đến.

Trong showbiz, anh chơi thân nhất với ai?

- Gần như là nguyên cái showbiz này thì tôi khá thiện cảm và dễ gần với 99,9% anh chị em nghệ sĩ trong showbiz. Với nghệ sĩ tiền bối hay nghệ sĩ đồng trang lứa và cả các em nhỏ về sau cũng có sự cả nể và yêu quý với quá trình cũng như vị trí của tôi. Chỉ có số nhỏ % không ưa tôi thôi.

Về bạn thân, tôi có nhóm thân mang tên Ngũ vị hương với các ca sĩ: Hồng Ngọc, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Lam Trường, Dương Triệu Vũ. Chúng tôi thân thật sự. Mỗi khi cần là có nhau, chia sẻ thật là nhiều điều riêng tư từ gia đình của mỗi người. Còn nếu để nói "thân nhất nhất nhất" thì có 4 người là: Hồng Ngọc, Vũ Hà, Dương Triệu Vũ và đại danh hài Hoài Linh.

