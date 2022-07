Phương Oanh vai Phương Nam phim Hương vị tình thân

Là một trong những mỹ nhân hàng đầu của "Vũ trụ phim VTV", Phương Oanh được tin tưởng giao cho vai diễn "nặng ký" Phương Nam – cô gái mồ côi gia đình từ bé, trên hành trình đi tìm tình thân và sự yêu thương. Tuy vậy, Phương Nam phải đối mặt với không ít định kiến xã hội, cùng những kẻ khinh thường và muốn hãm hại cô. Nhưng với bản tính mạnh mẽ, Phương Nam đã vượt lên trên tất cả và đi tới bến bờ hạnh phúc với Tổng giám đốc Hoàng Long (Mạnh Trường).

Phương Oanh khoe đường cong bốc lửa trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Trong những tập đầu của Hương vị tình thân, Phương Oanh nhận về không ít lời chê bai với diễn xuất đơ cứng, hay thân hình "quá khổ". Tuy nhiên, nàng "Quỳnh búp bê" vẫn cho rằng: "Mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau, còn tôi sẽ thể hiện đúng cá tính của mình với những thứ không nên, không phải. Nếu không nhìn vào những mặt tích cực để làm nghề thì chắc tôi cũng bỏ lâu rồi".



Càng về những tập cuối, diễn xuất của Phương Oanh được cải thiện rõ ràng và khiến khán giả say mê hành trình thay đổi của nhân vật Phương Nam. Kết thúc Hương vị tình thân, Phương Oanh vẫn chưa có dự án phim nào mới, một phần vì cô muốn nghỉ ngơi, một phần chưa cảm thấy vai diễn nào hợp. Bên cạnh đó, Phương Oanh ngày càng cải thiện vóc dáng và "chăm" khoe đường cong bốc lửa trên trang cá nhân. Cô cũng được nhiều nhãn hàng tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" làm đại sứ thương hiệu.

Mạnh Trường vai Hoàng Long

Mạnh Trường với ngoại hình của một "nam thần", không khó để vào vai Tổng giám đốc Hoàng Long điển trai, "sát" gái, nhưng bỗng chốc thay đổi hoàn toàn khi phải lòng cô nàng đanh đá Phương Nam. Với sự chuyên nghiệp của mình, Mạnh Trường đã tạo ra rất nhiều "phản ứng hóa học" với Phương Oanh trên màn ảnh, khiến cả hai trở thành cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ khi phim lên sóng.

Trong thời điểm Hương vị tình thân gây sốt màn ảnh, cặp đôi Long – Nam liên tục được khán giả bàn tán sôi nổi. Mạnh Trường luôn biết cư xử khéo léo để không làm cho vai diễn ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Mỗi khi có bình luận khiếm nhã dành cho bà xã, nam diễn viên liền lên tiếng bênh vực và bảo vệ vợ mình.

Mạnh Trường hạnh phúc với bà xã trong chuyến du lịch gần đây. Ảnh: FBNV

Sau 1 năm phát sóng Hương vị tình thân, Mạnh Trường cũng chưa tiết lộ cho khán giả dự án phim mới của mình. Anh dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Bà xã của anh hiện đang có bầu và ngày càng xinh đẹp.

Tú Oanh vai bà Bích

Trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng, nghệ sĩ Tú Oanh thủ vai bà Bích – mẹ nuôi của Phương Nam, một người phụ nữ hà tiện, vô duyên và khiến cho Phương Nam gặp nhiều sóng gió đến mức phải bỏ nhà ra đi. Kể cả vậy, những phân đoạn có bà Bích lại cực kỳ hút khán giả, với lối diễn chân thật và đầy cuốn hút từ nghệ sĩ Tú Oanh.

Nhờ vai bà Bích, nghệ sĩ Tú Oanh đã được vinh dự lọt vào đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng của VTV Awards. Chia sẻ về nhân vật này, nữ nghệ sĩ từng cho hay: "Bản thân tôi xác định ngay từ đầu rằng, nhân vật bà Bích có hoàn cảnh khó khăn, vất vả, rất khó để có cuộc sống đủ đầy vì vậy khi có sự xuất hiện của một đứa con nuôi sẽ đẩy tất cả những tiêu cực, khó khăn và người mẹ đó đã bộc lộ ra. Thật may khi phim phát sóng, nhận xét và cảm xúc của khán giả dành cho bà Bích đều đúng như những gì tôi và đạo diễn thống nhất. Khán giả ghét bà Bích có nghĩa Tú Oanh đã thành công".

Tú Oanh chia sẻ về vai diễn mẹ chiến sĩ công an trong phim phim Đấu trí. Video: Thúy Phương

Mới đây, Tú Oanh sẽ trở lại trong phim hình sự Đấu trí. Không còn là bà mẹ ghê gớm, chị sẽ thủ vai mẹ đại úy công an do Thanh Sơn đảm nhận. Chia sẻ về vai diễn này với Dân Việt, chị cho biết: "Khi đảm nhận vai diễn người mẹ, người vợ của người chiến sĩ công an, tôi đã phải thay đổi hình tượng với trang phục và mái tóc.

Khi được góp sức nhỏ trong một bộ phim lớn, tôi vô cùng tự hào với vai diễn là người vợ của người chiến sĩ công an và là người mẹ có con trai là công an. Trong phim, tôi thể hiện niềm tự hào về chồng và con mình, nhưng cũng là nỗi lo lắng cho sự an toàn của người thân, người lính trước những hiểm nguy. Bản thân tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được tham gia một phần trong "bản nhạc" Đấu trí của đạo diễn Danh Dũng. Tôi mong rằng những hình ảnh của bộ phim sẽ được sự đón nhận, yêu mến của khán giả".

Thu Quỳnh vai Khánh Thy

Từng đảm nhận vai phản diện đình đám My Sói trong Quỳnh búp bê, Thu Quỳnh tiếp tục gây ấn tượng với nhân vật "nhẹ nhàng" hơn đôi chút, đó là Khánh Thy – em vợ của Phương Nam, cô gái luôn ghen tỵ với chị dâu vì được mọi người yêu quý hơn.

Dĩ nhiên, vai diễn Khánh Thy cũng nhận về không ít bình luận trái chiều. Chia sẻ với Dân Việt, Thu Quỳnh vẫn kiên định với lựa chọn của mình: "Tôi hy vọng nhân vật lấy được nước mắt khán giả. Khánh Thy cũng đã phải trải qua không ít những biến cố và sóng gió nữa. Và luật nhân quả không chừa một ai".

Thu Quỳnh sẽ nhanh chóng trở lại trong phim mới. Ảnh: NVCC

Bên cạnh việc đóng phim, Thu Quỳnh cũng chăm chỉ góp mặt trên sân khấu kịch. Sau khi dành thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho con trai vào lớp 1 khi cô đã phải xa con đi đóng Hương vị tình thân một thời gian khá dài, Thu Quỳnh sẽ tiếp tục trở lại trong bộ phim Người vợ tốt. Bật mí cùng Dân Việt, cô cho biết đây là bộ phim cô sẽ đảm nhận vai thứ chính, trở thành bạn thân của diễn viên Hồng Diễm và đóng cặp vợ chồng với diễn viên Vũ Phan Anh.

Cô cũng cho biết mình cũng cảm thấy may mắn khi nhận được vai diễn lần này. Đây là vai diễn chưa từng có trước đây của Thu Quỳnh trên màn ảnh nhỏ. Điểm khác biệt lớn nhất chính là nghề nghiệp của nhân vật. Mặc dù có những áp lực nhất định khi phải hóa thân vào một nhân vật có tính chất công việc đặc thù, xong đây là lại cơ hội cho cô được trải nghiệm những điều thú vị và mới mẻ.

NSƯT Mai Nguyên vai ông Khang

Sau 6 năm trở lại làm phim truyền hình, NSƯT Mai Nguyên như được "đo ni đóng giày" vào vai Chủ tịch Hoàng Khang đầy quyền lực, một người con hiếu thảo khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Kể cả vậy, ông vẫn có những quan điểm bất đồng với con cái, nhất là với con trai cả Hoàng Long do Mạnh Trưởng đảm nhận.

NSƯT Mai Nguyên chia sẻ về vai chủ tịch tỉnh trong phim Đấu trí. Video: Thúy Phương

Sau thành công của Hương vị tình thân, NSƯT Mai Nguyên tiếp tục thử sức mình với vai phản diện trong bộ phim hình sự Đấu trí. Tiết lộ với Dân Việt, anh bày tỏ sự phấn khích trước sự thay đổi hình ảnh này: "Đây sẽ là một vai diễn khác hơn nhiều so với ông Khang của Hương vị tình thân. Trong phim Hương vị tình thân, ông Khang là chủ tịch của một doanh nghiệp tư nhân, còn nhân vật Đoàn Phát trong Đấu trí lại là chủ tịch đứng đầu tỉnh Đông Bình.



Trong khi phim Hương vị tình thân không khai thác quá nhiều ở ông Khang với vị trí một chủ tịch trên thương trường mà tập trung vào hình ảnh người đàn ông của gia đình. Còn trong Đấu trí, Chủ tịch Đoàn Phát lại được khai thác sâu hơn về những toan tính phức tạp khi làm chính trị".

Với lối diễn nhập tâm và cảm xúc, khán giả mong đợi NSƯT Mai Nguyên sẽ có thêm một vai diễn để đời trong Đấu trí.