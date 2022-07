Dàn diễn viên "Thương ngày nắng về" cùng tài lẻ ít ai biết

NSND Tiến Đạt (Chủ tịch Hoàng Long): Chuyên gia may âu phục



NSND Tiến Đạt còn là một chuyên gia may âu phục. Ảnh: NVCC

Trong phim Thương ngày nắng về , NSND Tiến Đạt thủ vai Chủ tịch Hoàng Long đầy quyền lực, là người đứng đầu tập đoàn may mặc Hoàng Kim.

Ngoài đời chính ông cũng là một chuyên gia may đo âu phục, với tài năng được thừa hưởng từ người cha là thợ may có tiếng. Cha ông chính là nghệ nhân may Tiến Thành, từng bắt đầu lập nghiệp vào đầu những năm 50 tới đầu thập niên 90.

Ông hay nói đùa rằng, gương mặt mình là thứ "câu khách". Có rất nhiều vị khách đến cửa hàng may của ông không phải vì chuyện quần áo mà vì ngưỡng mộ vai diễn. Họ cầm đến một mảnh vải như một cái cớ để được gặp và nói chuyện, chụp hình cùng diễn viên khiến ông thấy tự hào về nghề nghiệp.

Nhưng "câu khách" là một chuyện còn câu xong "ăn cá" có ngon không, có hài lòng để khách quay lại lần nữa mới là vấn đề. Và cho đến nay, cửa hàng của ông đã có một lượng khách hàng tương đối ổn định mà không cần PR quá nhiều.

Doãn Quốc Đam (vai Phong): Pha chế rượu

Video Doãn Quốc Đam pha chế rượu. Nguồn: FBNV

Không chỉ là một diễn viên tiềm năng với lối diễn ấn tượng qua các phim như Mê cung, Phố trong làng và gần đây là vai Phong "lãng tử" của Thương ngày nắng về, Doãn Quốc Đam còn rất giỏi trong "khoản" làm phục vụ ở quầy rượu.

Trên trang cá nhân của mình, Doãn Quốc Đam từng chia sẻ một clip ngắn "khoe" tài pha chế rượu. Trong đoạn clip, anh thực hiện một cách pha chế mới lạ, động tác thuần thục như một dân chuyên khiến fan hâm mộ thấy rất thú vị.

Được biết, Doãn Quốc Đam cũng từng mở một quán pub trên Thái Nguyên. Trên trang cá nhân của mình, anh không cập nhật quá nhiều về nơi này nhưng theo nhiều nguồn tin cho hay, quán pub của nam diễn viên từng đi vào hoạt động từ năm 2017.

Bá Anh (vai cậu Vượng): Trang điểm, hóa trang

Nhân vật cậu Vương do diễn viên Bá Anh thủ vai. Ảnh: VTV

Trước Thương ngày nắng về, diễn viên Bá Anh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình, đặc biệt là vai Văn "nghiện" trong bộ phim Những ngọn nến trong đêm. Dù nổi tiếng với vai trò diễn viên nhưng nhiều người lại không hề biết anh tốt nghiệp khoa Đồ họa của trường Đại học Mỹ thuật.

Nhờ có khả năng hội họa, Bá Anh đã tự hóa trang cho các nhân vật của mình, kể cả trên sân khấu kịch và trong phim. Tay nghề hóa trang của anh cũng được thử thách qua nhiều vai diễn mà anh đảm nhận, từ bi hài đến cổ điển hay hiện đại. Với mỗi nhân vật, Bá Anh cố gắng định hình nhân vật sau đó phác họa nên và hóa trang theo.

"Thường thì tôi chỉ cần thống nhất với đạo diễn cách làm còn thao tác cũng nhanh và đơn giản thôi. Ngay cả vai Văn trong Những ngọn nến trong đêm 2 cũng do tôi tự hóa trang" - diễn viên Bá Anh chia sẻ.

Nói về niềm đam mê hội họa, Bá Anh chia sẻ, thỉnh thoảng vào những khoảng thời gian rỗi, anh vẫn tự vẽ tranh. Trước đây, nam diễn viên còn có ý định bán tranh nhưng giờ anh chỉ treo ở nhà để làm kỷ niệm. Anh cho biết dù gắn bó với nghiệp diễn nhưng cảm xúc và niềm yêu thích dành cho hội họa vẫn không đổi.

Huyền Lizzie (vai Vân Trang): Kinh doanh thời trang, mỹ phẩm

Trong phim, Huyền Lizzie thủ vai Vân Trang – giám đốc marketing đầy bản lĩnh và quyết đoán của tập đoàn may mặc Hoàng Kim. Những ai biết đến nữ diễn viên ngoài đời đều hiểu rằng hình ảnh của Vân Trang không khác xa là bao với cô, khi cô cũng là nữ doanh nhân thành đạt trong cả hai lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang.

Huyền Lizzie lấn sân qua lĩnh vực nghiên cứu về đông y. Ảnh:

Hồi tháng 4, trên trang cá nhân, Huyền Lizzie vui mừng thông báo với fan hâm mộ khi trở thành cổ đông và Tổng Giám đốc của thương thiệu thời trang may mặc cao cấp. Với gu thời trang đẳng cấp và tài năng, bản lĩnh trong kinh doanh, Huyền Lizzie đã được phía công ty tín nhiệm bầu làm Tổng Giám đốc quyền lực của công ty.

Trước đó vào năm 2020, cô còn gây bất ngờ khi lấn sân qua lĩnh vực nghiên cứu về đông y. Ngày đó cô bày tỏ mong muốn rằng người Việt sẽ dần có cảm tình lại và yêu thích các phương pháp chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp cổ truyền, đông y, nghiêng về thiên nhiên.