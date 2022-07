Phim về Thần Sấm Thor hay nhất: Bất ngờ với vị trí của "Thor: Love and Thunder"

4. Thor: The Dark World (2013): Điểm 66/100

Thor: The Dark World đến nay vẫn bị coi là một trong những phim tệ nhất của Marvel. Ảnh: Marvel

Trong phần phim thứ 2 về Thor ra mắt năm 2013, chúng ta theo chân Thần Sấm (Chris Hemsworth) đến Cửu giới, một nơi hẻo lánh so với Trái Đất và Asgard. Em trai nuôi xấu xa của anh, Loki (Tom Hiddleston) cũng quay trở lại Asgard để đòi lại ngai vàng.

Ngoài ra, tái hợp cùng Thor còn có những người bạn của anh ở Asgard là Lady Sif, người gác cổng Heimdall và nhóm Warriors Three. Tất cả họ cùng nhau chạm trán những kẻ xấu trong thần thoại Bắc Âu, trong đó có gã ác quỷ Malekith.



Đến nay, Thor: The Dark World vẫn được coi là một trong những phim tệ nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel. Tình tiết lộn xộn, nhân vật phản diện mờ nhạt và yếu đuối, chuyện tình đôi nam nữ chính nhạt nhẽo, đến mức khán giả chỉ chú ý duy nhất tới nhân vật phụ nhưng đầy chiều sâu như Loki. Hay nói đúng ra theo nhiều nhà phê bình đánh giá, bộ phim không mang lại bất cứ giá trị nào cho mạch phim chung của Marvel.

Shubhra Gupta từ The Indian Express nhận định: "Loki là nhân vật duy nhất khiến bộ phim với tôi trở nên mới mẻ và thú vị. Khi mỗi lần nhân vật này xuất hiện, Thor: The Dark World trở thành một bộ phim hoàn toàn khác. Bạn sẽ ước có nhiều cảnh hơn của anh ta. Phần còn lại thật gây chán nản".

Kate Muir của Times (UK) cũng cho rằng: "Khi Marvel đưa Alan Taylor, đạo diễn của Game of Thrones, để tiếp thêm sức mạnh cho loạt phim về Thor, nhiều người đã hy vọng vào một bộ phim cực khủng, với cuộc chiến đấu đầy khốc liệt với đám yêu tinh. Nhưng thật đáng buồn, đây không phải là phim đáng mong đợi gì".

3. Thor: Love and Thunder (2022): Điểm 68/100

Thor: Love and Thunder đến giờ vẫn nhận về vô số tranh cãi. Nguồn: Marvel

Bộ phim diễn ra ngay sau sự kiện Avengers: Endgame khi Thor chia tay Đội vệ binh dải Ngân Hà và nhận được tín hiệu cầu cứu từ người bạn thân Sif. Khi đến nơi, Sif bị thương nặng và cảnh báo Thor về Gorr và mục tiêu tiếp theo của hắn là New Asgard.



Tiến sĩ Jane Foster (Natalie Portman), bạn gái cũ của Thor, người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đến New Asgard với hy vọng được điều trị y tế. Cây búa bị phá hủy Mjolnir của Thor liên kết với Foster nhiều năm trước đó đã vô tình bảo vệ cô. Thor đến New Asgard đúng lúc Gorr bắt đầu tấn công thị trấn bằng những sinh vật bóng tối. Anh ngạc nhiên khi thấy Foster cầm trên tay Mjolnir…

Á Hậu Hoàng Anh và gia đình diễn viên Thanh Hương tại xuất chiếu sớm của Thor: Love and Thunder tại Hà Nội. Ảnh: Galaxy

Sở hữu dàn sao khủng nhất từ trước tới nay trong loạt phim Thor, nhưng nội dung của Thor: Love and Thunder lại khả đơn giản và thiếu chiều sâu như dự đoán của nhiều khán giả. Nhiều tình tiết chỉ được kể qua một cách nhanh chóng và không đủ để đọng lại gì, thậm chí còn tạo cảm giác các nhân vật bị ép cảm xúc. "Một câu chuyện tình yêu dịu dàng, một nhân vật phản diện vững chắc, một con tàu vũ trụ được kéo bởi những con dê - Taika Waititi đã "đóng gói" rất nhiều vào bộ phim này. Thật không may, nó vẫn chưa đủ", nhận xét từ Anupama Chopra trên Rotten Tomatoes.

Tuy nhiên, nhà phê bình phim Simon Thompson của Rotten Tomatoes lại dành cho phim những lời có cánh: "Thor: Love and Thunder rất sống động và đầy sức sống. Thor của Chris Hemsworth vẫn là một viên ngọc quý trên vương miện của Marvel. Gorr của Christian Bale thì vô cùng rùng rợn còn Foster của Natalie Portman và Valkyrie của Tess Thompson là một cặp đôi cực đỉnh. Thần Zeus của Russell Crowe cũng vô cùng tuyệt vời".

2. Thor (2011): Điểm 77/100

Phần phim đầu tiên về Thor được đánh giá khá ổn. Ảnh: Marvel

Thor trong phim riêng đầu tiên về mình được đánh giá một kẻ ngông cuồng và thiếu suy nghĩ, khi gây ra một cuộc chiến kéo dài nhiều năm cho dân tộc anh. Vì lẽ đó, cha của anh, thần Odin đã tước hết sức mạnh của anh và đẩy Thor xuống hạ giới sống cùng loài người.

Nữ khoa học gia Jane Foster đã dành một tình cảm đặc biệt cho Thor khi cô phát hiện ra anh và cô trở thành mối tình đầu của Thor. Cô đã có ảnh hưởng sâu sắc đến con người Thor và trở thành mà người Thor yêu say đắm. Trong khi đó, các thế lực đen tối của Asgard lại đang âm mưu xâm chiếm Trái Đất. Để bảo vệ cho những người mình yêu thương, Thor buộc phải đứng lên đương đầu với đoàn quân đến từ Asgard mà đứng đằng sau chính là kẻ nguy hiểm và độc ác nhất tại thế giới của anh.

Thor có một câu chuyện đơn giản nhưng vừa đủ để làm hài lòng tất cả khán giả. Một vị thần bị tước đi tất cả sức mạnh và tập làm quen với thế giới loài người – bấy nhiêu thôi cũng đủ khơi gợi rất nhiều những tò mò từ người xem.

Trên tờ Chicago Sun Times, cây viết Richard Roeper tỏ ra khá thích bộ phim, đưa ra nhận xét: "Phần lớn nhờ diễn xuất duyên dáng, hài hước và dũng mãnh của nam diễn viên người Úc Chris Hemsworth trong vai chính, Thor là siêu anh hùng giải trí đáng xem nhất đối với tôi kể từ bộ ba phim Người Nhện của Sam Raimi".

1. Thor: Ragnarok (2017): Điểm 93/100

Thor: Ragnarok được rất nhiều fan Marvel yêu mến. Ảnh: Marvel

Nhạt nhẽo và cục mịch đó là Thor trong bộ phim tương đối thất bại vào năm 2013. Phải đến bàn tay tài hoa của đạo diễn Taika Waititi trong Thor: Ragnarok, nhân vật này hoàn toàn "lột xác". Mục đích của Thor không đơn thuần là đánh bại kẻ xấu mà Taika đi sâu vào hành trình khám phá bản thân của Thor thông qua cuộc chạy trốn khỏi hành tinh Sakaar để trở lại giải cứu con dân Asgard khỏi ác nhân Hela do nữ minh tinh Cate Blanchett thủ vai.

Thor không chỉ cùng em trai "ma mãnh" Loki tái ngộ đồng đội cũ Hulk (Mark Ruffalo) mà còn làm quen với những người bạn mới, tạo nên nhiều tình huống gây cười liên miên. Bên cạnh đó, thử thách liên tiếp nảy sinh buộc Thần Sấm không ngừng chủ động đưa ra quyết định, hành động một cách sáng suốt nhằm che chở cho người dân đáng thương.

Sheri Linden của The Hollywood Reporter khen ngợi cách xử lý của đạo diễn Taika Waititi đối với "sự ngông cuồng của công nghệ CGI nhưng vẫn có chiều sâu", Alonso Duralde của TheWrap viết: "Điểm đáng chú ý rằng cả tình huống pha trò và khoản hành động đều rất xuất sắc, vì vậy bộ phim này là một sự thoát ly khỏi các tác phẩm siêu anh hùng hào nhoáng hay hành động đập thình thịch mà bạn vẫn thường xem".

Peter Travers của Rolling Stone đã đánh giá bộ phim ¾ sao và mô tả phim là: "Sự thú vị nhất mà bạn từng có trong một bộ phim Marvel", đồng thời ca ngợi sự thay đổi nhịp điệu và hướng đi của bộ phim, so sánh nó với Guardians of the Galaxy (2014) từng rất thành công.