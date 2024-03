Cách trung tâm thành phố Huế 10km có một làng Chuồn làm món đặc sản lạ mắt, lạ miệng, chả nơi nào có

Món bánh khoái cá kình vừa lạ mắt, vừa lạ miệng chỉ có ở làng Chuồn, tức là làng An Tuyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.





Dì Ni (làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) - bán bánh ở chợ An Truyền hơn 10 năm nay chia sẻ, cách làm bánh khoái cá kình khá dễ, tuy nhiên, để đổ ra được chiếc bánh chuẩn vị thì chỉ có người dân làng Chuồn mới có thể làm được.

Bởi nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỳ công từ khâu làm bột, chọn cá, làm nước chấm mới ra được hương vị bánh. Đầu tiên, phải kể đến bột tươi, đây là loại bột gạo ruộng của người dân làng Chuồn ngâm qua đêm sau đó đem xay, đổ bánh chừng nào thì ngâm, xay chừng ấy.

Tráng bánh bằng bột tươi sẽ làm cho lớp vỏ bánh vừa giòn, vừa ngọt tự nhiên, ăn không bị ngán. Thứ hai, phải là cá kình ở Đầm Chuồn thì mới là cá từ thiên nhiên, thịt cá mới thơm, ngọt, bụng trắng. Cuối cùng, nước chấm phải là nước mắm nhĩ, cho thêm vài lát ớt cay cay và nước mắm chua ngọt.

Thành phẩm là món bánh khoái cá kình chuẩn vị với lớp vỏ giòn tan, nhân thịt cá béo ngậy, ngọt tươi và đặc biệt là lòng cá, có tý đăng đắng của mật nhưng bù lại là vị bùi bùi, béo béo, thơm thơm của gan cá.

Chị Phan Thị Hoài Thu, du khách đến từ Hà Tĩnh cho hay: “Tôi đã ăn bánh khoái ở nhiều nơi với đủ nhiều loại nhân nhưng đây là lần đầu tiên biết đến món bánh khoái với nhân là một con cá. Ban đầu khi nhìn ảnh mình cảm thấy rất tò mò sao mà có món ăn nghe lạ vậy nên đã quyết định tìm tới khu chợ An Truyền này ăn thử xem sao. Đến khi được chứng kiến món ăn độc đáo này, tự tay xé một phần vỏ bánh nhỏ, xắn một miếng thịt cá nóng hổi, thêm vài cọng giá và chấm ngập chén nước mắm cay nhẹ, ăn vào cảm thấy rất ngon. Thịt cá vừa mềm, vừa ngọt, cái vị ngọt tươi không hề hôi tanh”.

Nếu có dịp đến du lịch xứ Huế mộng mơ, thì bánh khoái cá kình độc lạ của làng Chuồn xứng đáng là món ăn mà bất cứ du khách nào đam mê ẩm thực Huế cũng nên thưởng thức một lần. Mỗi chiếc bánh có giá dao động từ 20.000 - 30.000 đồng. Du khách cũng có thể tự trải nghiệm bằng việc mua cá tới nhờ họ đổ hoặc tự mình đổ, mỗi cái chỉ tốn khoảng từ 3 - 5 nghìn tiền công.