Dàn "lính đánh thuê" của HAGL nhận tài trợ 10 tỷ đồng

Ngày 30/10, tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Long An, LPBank và CLB bóng đá Long An đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng tài trợ. LPBank tài trợ cho bóng đá Long An nhằm đảm bảo nguồn tài chính hoạt động của câu lạc bộ, tạo động lực cho các cầu thủ nâng cao tinh thần thi đấu giải hạng Nhất.

Lễ ký kết giữa LP Bank và Công ty cổ phần thể thao Long An. Ảnh: ĐTH Long An.

Cụ thể, LPBank sẽ đồng hành cùng CLB bóng đá Long An với hợp đồng tài trợ 10 tỷ đồng cho mùa giải 2024/2025. Tại buổi lễ, LPBank mong muốn CLB Long An thi đấu tốt đạt thứ hạng cao trong mùa giải này. Đây sẽ nguồn động lực cho LPBank tiếp tục đầu tư mạnh cho CLB, mục tiêu đưa CLB thăng hạng và tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Còn nhớ, hồi tháng 8 vừa qua, CLB Long An từng có công văn gửi VPF xin rút lui khỏi giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/2025 vì không đủ quân số và kinh phí dự giải. Thế nhưng sau khi được HAGL cho mượn lứa U21 vừa vô địch giải U21 Quốc gia 2024, họ đã quyết định "quay xe". Được biết, các cầu thủ U21 HAGL chính là nòng cốt của CLB Long An dự mùa giải 2024/2025.

Sao trẻ Arsenal lập ký lục ở trận thắng Preston

Rạng sáng nay, ở vòng 4 League Cup, các bàn thắng của Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri và Kai Havertz đã giúp Arsenal đánh bại Preston North End 3-0.

Nwaneri đã đi vào lịch sử Arsenal.

Về phần mình, Ethan Nwaneri đã gây ấn tượng với siêu phẩm cứa lòng ngoài vòng cấm, nâng tỉ số lên 2-0. Đáng chú ý, chân sút người Anh đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất của Arsenal (17 tuổi và 223 ngày) ghi bàn trong 2 trận đầu tiên cho CLB. Trước đó, anh đã lập cú đúp ở trận thắng thắng Bolton 2-0.

Đây không phải lần đầu tiên Nwaneri lập kỉ lục. Vào tháng 9/2022, ở trận thắng Brentford 3-0, tiền đạo này đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Premier League (15 tuổi và 181 ngày), phá vỡ kỉ lục của Harvey Elliott.

Sir Alex lần đầu trở lại Old Trafford sau khi bị M.U xử tệ

Như đã biết, cách đây 2 tuần, sau cuộc gặp Sir Jim Ratcliffe, Sir Alex Ferguson đã đồng ý thôi đảm nhận nhiệm vụ đại sứ toàn cầu của M.U sau mùa 2024-25. Trước đó, nhà Glazer chọn Sir Alex làm đại sứ toàn cầu, trả ông mức lương 2,06 triệu bảng/năm, sau khi cựu HLV người Scotland giải nghệ vào năm 2013.

Không chỉ bị cắt hợp đồng, Sir Alex Ferguson còn được M.U yêu cầu không vào phòng thay đồ Old Trafford sau mỗi trận đấu trên sân nhà của Quỷ đỏ. Tương tự Fergie, các huyền thoại khác của M.U cũng không được phép vào phòng thay đồ đội nhà theo quy định mới của Sir Jim Ratcliffe.

Fergie liên tục được ăn mừng bàn thắng ở trận M.U thắng Leicester City.

Hai tuần sau khi bị cắt hợp đồng và được yêu cầu không vào phòng thay đồ, Sir Alex Ferguson vừa trở lại Old Trafford. Rạng sáng nay, Fergie đã đến Nhà hát của những giấc mơ cổ vũ M.U ở trận đấu với Leicester City tại vòng 1/8 Carabao Cup.

Lí do chính khiến Fergie tới Old Trafford là để động viên cậu học trò cũ Ruud van Nistelrooy, người vừa được M.U chọn làm HLV tạm quyền sau khi sa thải Erik ten Hag.

Sao Tottenham bật khóc vì chấn thương nặng

Lọt vào tứ kết Carabao Cup, Tottenham đang hướng tới mục tiêu giành danh hiệu đầu tiên sau 17 năm chờ đợi. Tuy nhiên, chiến thắng của Spurs trước Man City đã phải trả giá bằng chấn thương nặng của hậu vệ Micky van de Ven.

Van de Ven gặp vấn đề gân kheo.

Van de Ven khóc rời sân chỉ sau 12 phút bóng lăn vì chấn thương gân kheo. Được bác sĩ chăm sóc trên sân nhưng tuyển thủ Hà Lan không thể tiếp tục thi đấu. Anh đã rơi nước mắt vì cảm nhận được đó là chấn thương nặng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ange Postecoglou nói: “Micky cảm thấy có vấn đề ở gân kheo. Tôi chưa có thông tin cập nhật đầy đủ nhưng cậu ấy cảm thấy không ổn và chúng ta cần chờ xem kết quả kiểm tra”.

Van Nistelrooy sẵn sàng làm trợ lý cho Ruben Amorim

Rạng sáng nay, ở vòng 4 League Cup, trên cương vị mới, Van Nistelrooy đã khởi đầu mĩ mãn khi giành chiến thắng ấn tượng 5-2 trước Leicester City.

Van Nistelrooy muốn ở lại M.U.

Sau khi Ten Hag ra đi, nhiều CĐV M.U lo ngại Van Gol sẽ tiếp bước người cộng sự cũ, chia tay Old Trafford. Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau trận thắng Leicester, cựu tiền đạo 48 tuổi khẳng định sẵn sàng làm việc dưới trướng thuyền trưởng mới của Quỷ đỏ.

“Tất nhiên rồi, tôi sẵn sàng làm việc dưới quyền HLV sắp tới của M.U. Tôi đến đây với vai trò trợ lí HLV. Tôi muốn giúp đội bóng đi lên. Trong tương lai, chừng nào tôi còn ở đây, dù với bất kì vai trò nào, tôi vẫn sẽ đóng góp hết sức mình cho CLB. Tôi luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho M.U”, Van Nistelrooy nói.