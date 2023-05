Dân mạng bất ngờ "cân đo" vẻ ngoài của Trấn Thành và Tiến Đạt sau vài năm kết hôn

Khi Trấn Thành và Tiến Đạt bị "cân đo" vẻ ngoài sau khi kết hôn

Thời gian gần đây, rapper Tiến Đạt bỗng nhiên trở thành cái tên xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn về giải trí. Sau khoảng thời gian hạn chế xuất hiện, bạn trai cũ của Hari Won gây bất ngờ với những thay đổi về ngoại hình.

Đáng chú ý, sau thời gian kết hôn nam rapper có sự thay đổi đáng kể với vẻ ngoài trẻ trung, chỉn chu. Rapper Tiến Đạt đã cạo râu và thay đổi kiểu tóc gắn liền với anh trong suốt thời gian dài. Hiện tại, vẻ ngoài của rapper Tiến Đạt bảnh bao, phong độ không kém cạnh mỹ nam nào của Vbiz.

Hình ảnh mới nhất của nam rapper Tiến Đạt. (Ảnh: FBNV)

Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho phong cách thời trang năng động của rapper Tiến Đạt khiến anh trở nên cuốn hút hơn nhiều. Xuất hiện tại một sự kiện, rapper Tiến Đạt chọn trang phục đơn giản, áo sơ mi, quần tây kết hợp cùng giày thể thao vừa lịch thiệp nhưng cũng rất trẻ trung.

Nhiều người còn nhận xét sau khi kết hôn, vì được vợ chăm sóc tốt nên anh ngày càng trẻ trung hơn so với trước.

Sau đó, những hình ảnh của Tiến Đạt và Trấn Thành lại được cộng đồng mạng đưa lên "bàn cân" so sánh. Trong khi Tiến Đạt được khen ngợi ngày càng "lão hóa ngược" thì Trấn Thành lại bị cho là "lép vế" bởi ngoại hình có phần già dặn hơn nhiều so với thời điểm trước khi kết hôn.

Hình ảnh của Trấn Thành và Tiến Đạt trở thành chủ đề so sánh trên diễn đàn giải trí. (Nguồn: Hóng hớt Showbiz)

Cuộc sống hôn nhân trái ngược của Trấn Thành và Tiến Đạt

Không chỉ bị đưa lên "bàn cân" so sánh về diện mạo, cả hai cũng khiến nhiều người nhận ra sự trái ngược hoàn toàn trong cuộc sống riêng.

Kể từ sau ồn ào tình cảm với Trấn Thành và Hari Won, Tiến Đạt luôn chọn cách im lặng, anh dường như biến mất khỏi showbiz. Năm 2018, rapper Tiến Đạt xây dựng tổ ấm với bà xã Thụy Vy. Từ đó cho đến nay nam rapper ngày càng "im hơi lặng tiếng", thậm chí "ở ẩn" khỏi showbiz để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cà phê, đồng thời cố gắng dành nhiều thời gian để vun vén cho tổ ấm của mình.

Tháng 10/2019, cặp đôi đón con gái đầu lòng tên thân mật là Finn. Tháng 2/2023, bà xã nam rapper tiếp tục thông báo tin vui khi mang thai lần thứ 2. Hai lần mang thai, Thụy Vy đều thấy hạnh phúc, trọn vẹn khi có gia đình đồng hành. Cô an tâm hơn vì ông xã Tiến Đạt luôn lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ vợ. Cặp đôi tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, tránh xa những ồn ào không đáng có để xây dựng tổ ấm.

Vợ chồng Tiến Đạt có cuộc hôn nhân viên mãn, không ồn ào. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, chuyện tình cảm của Hari Won, Trấn Thành và rapper Tiến Đạt là câu chuyện tốn nhiều giấy mực. Sau khi Hari Won kết thúc mối tình 9 năm với rapper Đinh Tiến Đạt, chỉ sau 2 tháng, Hari Won và Trấn Thành bị bắt gặp hẹn hò, có cử chỉ thân mật chỗ đông người. Khoảng thời gian đó, nữ ca sĩ cùng Trấn Thành đã hứng chịu chỉ trích từ dư luận. Riêng Trấn Thành bị cho rằng, anh là người thứ ba phá vỡ mối tình 9 năm của Tiến Đạt và Hari Won.

Không những thế, chỉ sau 11 tháng hẹn hò, cặp đôi đã kết hôn khiến khán giả không khỏi đặt ra nhiều hoài nghi.

Sau khi kết hôn với Trấn Thành, Hari Won cũng có sự nghiệp thăng hoa hơn hẳn trước đây. Suốt một thời gian dài Trấn Thành và Hari Won trở thành gương mặt không thể thiếu trong những show truyền hình ăn khách.

Tiến Đạt và Hari Won từng có mối tình 9 năm. (Ảnh: ST)

Hari Won được nhận xét là ngày càng xinh đẹp, trẻ trung sau khi về chung một nhà với Trấn Thành. Trong khi đó, Trấn Thành lại nhiều lần "than vãn" ngoại hình thường xuyên tăng cân sau khi có vợ. Dù đã trải qua 3 năm gắn bó nhưng Trấn Thành và Hari Won vẫn chưa có con đầu lòng. Lý do được cho là bởi sức khỏe của ca sĩ Hari Won không cho phép. Do cặp đôi không có nhiều thời gian bên nhau do lịch trình công việc và Trấn Thành không muốn bà xã vất vả.

Dù luôn dành cho nhau tình cảm ngọt ngào nhưng từ khi kết hôn đến nay tin đồn Trấn Thành - Hari Won có "hợp đồng hôn nhân" gây ra tranh cãi trái chiều. Trước những lời đồn thổi, Trấn Thành đã không ít lần lên tiếng đính chính, phủ nhận chuyện này.

Thời gian gần đây, Trấn Thành liên tiếp vướng phải những ồn ào tiêu cực. Anh bị chỉ trích vì khóc lóc "kể khổ", bị "bóc phốt" khi đòi thuê nguyên rạp phim để có sự riêng tư. Sau đó, Trấn Thành một lần nữa trở thành cái tên "hot" trên mạng xã hội khi một cô gái “bóc phốt” chưa thanh toán số tiền đi nhậu đến hơn 180 triệu đồng. Không chỉ vậy, trong bài viết Hari Won bất ngờ bị nhắc tên liên quan đến chuyện hết hợp đồng hôn nhân với Trấn Thành.

Sau khi kết hôn với Trấn Thành, sự nghiệp của Hari Won lên như "diều gặp gió". (Ảnh: ST)

Ngày 13/5 vừa qua tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF I) diễn ra tại Đà Nẵng, Hari Won đã lên nhận giải Đạo diễn xuất sắc với phim Nhà bà Nữ thay Trấn Thành. "Trấn Thành đang ghi hình chương trình ở TP. HCM. Chồng tôi nói vợ chồng là một, ra đây tham dự chăm sóc đoàn làm phim nhưng không ngờ nhận giải thưởng. Tôi rất bất ngờ!", Hari Won chia sẻ trên sân khấu. Đây cũng là động thái Hari Won ngầm khẳng định, không có chuyện cặp đôi trục trặc như nhiều tin đồn thất thiệt trước đó.