Nam thần tượng đi cắt cỏ thuê sau khi bị đuổi khỏi nhóm nhạc vì chửi thề, hút thuốc

Sau khi rời khỏi Teen Top, C.A.P đã thông qua Instagram cá nhân để cung cấp các dịch vụ làm cỏ và cắt cỏ khác thường của mình. Vào ngày 14/5, anh đã chia sẻ một bức ảnh về một bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng và mời bất kỳ ai cần dịch vụ của anh hãy liên hệ, đồng thời nhấn mạnh rằng nó không miễn phí. Bài đăng đã nhận được nhiều phản hồi từ người hâm mộ yêu cầu dịch vụ của anh từ các khu vực khác nhau, kể cả ở nước ngoài.

Hình ảnh về "dịch vụ cắt cỏ" của C.A.P. Ảnh: IT.

Ngoài bài đăng, C.A.P cũng chia sẻ bài đánh giá 5 sao về bãi cỏ mà anh đã cắt, ca ngợi công việc của chính anh và sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Nhiều người thấy may mắn vì nam thần tượng tìm được công việc ngay sau khi rời nhóm. Một số khán giả khác lại cho rằng, C.A.P đang chứng minh rằng, anh không mấy thiết tha đối với việc ở lại ban nhạc Teen Top.

Trước đó, trong buổi phát sóng trực tiếp trên YouTube vào ngày 11/5, C.A.P đã chia sẻ những suy nghĩ chân thật của mình về việc rời nhóm. Anh bắt đầu bằng cách xin lỗi những người hâm mộ đã bất ngờ trước sự ra đi của anh. C.A.P cũng thừa nhận rằng, anh đã quyết định trước khi thảo luận với bất kỳ ai. Anh giải thích rằng đã luôn muốn rời nhóm vào một thời điểm nào đó nhưng cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương người khác với quyết định của mình.

Nam thần tượng chia sẻ quyết định rời nhóm của mình. Ảnh: IT.

C.A.P cũng tiết lộ rằng, anh đã cố gắng thảo luận về việc rời nhóm của mình với các đồng nghiệp cũ và công ty quản lý nhưng gặp khó khăn trong việc tìm thời gian và không gian thích hợp để làm điều đó. Anh thừa nhận rằng, hành động của mình là ích kỷ và đã gây ra rắc rối nếu như quyết định rời nhóm thành hiện thực.

Bất chấp hành động của mình, C.A.P khẳng định anh có quan hệ tốt với những người bạn cùng nhóm cũ của mình, những người mà anh coi như gia đình. Anh đã giải thích lý do rời đi với họ nên đã nhận được sự thông cảm và ủng hộ. Mặc dù họ không còn hoạt động dưới cùng một công ty nhưng vẫn thân thiết và luôn có quan hệ tốt.

Ngày 12/5, C.A.P đã bị bắt quả tang đang hút thuốc và chửi thề đối với một người hâm mộ trong một buổi phát trực tiếp. Anh cũng tuyên bố mong muốn rút khỏi sự trở lại sắp tới của nhóm nhân kỷ niệm 13 năm của họ vào tháng 7/2023. Những hành động này đã khiến người hâm mộ thất vọng và chỉ trích trưởng nhóm C.A.P.

Vào ngày 11/5, công ty quản lý của C.A.P là TOP Media đã đưa ra thông báo rằng, anh ta sẽ rời nhóm sau khi thảo luận với các thành viên khác. Do đó, Teen Top sẽ tiếp tục hoạt động với chỉ 4 thành viên: Chunji, Niel, Ricky và Changjo. C.A.P cũng đã đăng một bức thư trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình để xin lỗi người hâm mộ vì bất kỳ tổn thương nào mà cựu trưởng nhóm đã gây ra.

Nhóm nhạc Teen Top. Ảnh: IT.

C.A.P tên thật là Bang Min Soo, ra mắt cùng Teen Top vào năm 2010 và là trưởng nhóm. Teen Top đã hoạt động được 13 năm và sở hữu nhiều bản "hit" như Miss Right, No More Perfume On You.

Hành vi của C.A.P không phải là hiếm trong ngành công nghiệp K-pop, một số ca sĩ Hàn Quốc khác đã buộc phải rời nhóm vì những bê bối cá nhân. Năm 2022, Kima Garam bị nhóm nhạc nữ Le Sserafim chấm dứt hợp đồng sau cáo buộc bạo lực học đường. Cựu thành viên (G)I-DLE Soojin cũng vướng vào scandal tương tự liên quan đến bạo lực học đường, uống rượu và hút thuốc.