Dân Thủ đô “bỏ phố ra biển” tận hưởng cuộc sống

Xu hướng "bỏ phố ra biển"

5 năm trước, Anh Duy (Quảng Ninh) cùng gia đình đã chọn Times City để định cư cho cả gia đình bởi lẽ đây là dự án căn hộ "All- in- One" đầy đủ tiện ích khép kín đầu tiên của Vinhomes tại khu vực phía Đông. Bên cạnh tiện ích đầy đủ, chủ đầu tư uy tín, Times City còn đặc biệt thuận tiện khi hai vợ chồng đều làm việc ở gần đó và dễ dàng di chuyển ra cao tốc mỗi lần quê mà không cần khổ sở chen lấn trong đường nội đô.

Tuy nhiên, sau khi sinh thêm bé thứ 2 vào giữa năm 2021, gia đình có nhu cầu tìm một không gian sống rộng rãi hơn và đón bố mẹ lên sống cùng để tiện chăm sóc. Song, phương châm vẫn phải là khu đô thị của Vinhomes vì đã quen với các tiện ích và phong cách quản lý, vận hành của chủ đầu tư này. Sau một thời gian tìm hiểm, anh quyết định "đổi" sang 2 căn hộ khác tầng tại phân khu Sapphire 2 – Vinhomes Ocean Park để cả gia đình có thể sống "tứ đại đồng toà".

Chia sẻ về quyết định "lịch sử" này, anh Duy nói: "Sau 5 năm sống mà giá nhà tại Times City hiện tại lại còn "hời" hơn cả hồi mua vào, mà gia đình tôi lại có thêm thành viên mới. Do đó tôi quyết định bán đi để chuyển về Vinhomes Ocean Park và dư tiền mua luôn hai căn hộ liền nhau để mời ông bà lên. Vẫn có dịch vụ đầy đủ của Vinhomes, đồng thời lại có biển trong lòng đô thị giống như ở Quảng Ninh. Chuyển sang Vinhomes Ocean Park, vợ chồng tôi cũng chỉ mất chưa đầy 20 phút để tới công ty, về quê thì siêu thuận tiện".

Nhiều gia đình ở những khu vực "phố cũ" đã dịch chuyển về đại đô thị Vinhomes Ocean Park với phong cách sống nghỉ dưỡng 365 ngày như tại resort.

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, kết nối thuận tiện đặc biệt là bộ đôi biển hồ nước mặn và biển hồ nước ngọt rộng hơn 30ha cùng hàng trăm đại tiện ích đầy đủ, khép kín là nguyên nhân khiến nhiều gia đình như anh Duy quyết định chuyển nhà từ trung tâm cũ sang "ở phố, sống biển" tại Vinhomes Ocean Park.

Phân khu Sapphire 2 sở hữu vị trí đắc địa khi nằm kế cận Hồ San Hô nơi có công viên GYM và công viên BBQ. Điểm đến ưa thích của nhiều gia đình sống tại đây.

Là phân khu được bàn giao đầu tiên và đã đi vào vận hành ổn định được gần 2 năm, Sapphire 2 được đánh giá là khu sôi động nhất tại Vinhomes Ocean Park với hàng vạn cư dân đã dọn về sinh sống. Bên cạnh vị trí đắc địa kết nối trực tiếp tới đường Lý Thánh Tông (Đông Dư – Dương Xá) và quốc lộ 5B, các hướng đi về lối trung tâm Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng… Sapphire 2 còn ghi điểm khi chỉ mất 5 – 10 phút đi bộ tới hồ nước ngọt trải cát trắng 24.5ha và 5 phút đi xe ra quảng trường Cá Voi hay trung tâm thương mại Vincom Mega Mall – nơi được xem là tâm điểm tiện ích của Vinhomes Ocean Park. Ngoài ra, nhờ vị trí tiếp giáp tòa văn phòng TechnoPark Tower và đại học tinh hoa VinUni, phân khu căn hộ Sapphire 2 rất lý tưởng với những ai đang làm việc và học tập tại đây.

Tốc độ phát triển thần tốc của Gia Lâm trước khi lên quận

Chỉ hơn 10 năm trước, "bên kia sông" đồng nghĩa với "xa xôi" trong trong tư duy của nhiều người dân Hà Nội. Khi đó, nhiều chương trình di dân sang Việt Hưng gặp nhiều khó khăn do nhiều người dân quyết tâm bám trụ kế sinh nhai tại trung tâm phố cổ. Nguyên nhân chính được cho là do hạ tầng khu vực phía Đông vẫn chưa thuận tiện kết nối với các khu vực khác của thành phố.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển của khu Đông bắt đầu được "tăng tốc" từ khi các chủ đầu tư BĐS lớn như Vingroup, BRG, MIK,…đầu tư mạnh mẽ vào khu vực phía Đông. Cùng với đó là cơ sở hạ tầng và giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại đã khiến cho bộ mặt của khu Đông có sự lột xác ngoạn mục. Các dự án hạ tầng hàng nghìn tỷ đồng nổi bật góp phần làm thay da đổi thịt khu Đông như cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Trù, đường Ngô Gia Tự, quốc lộ 5 kéo dài,... hay mới đây là nút giao đường vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại địa bàn quận Long Biên và Gia Lâm (Nút giao Cổ Linh).

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2023 giúp hoàn thiện hạ tầng vành đai 2 tăng cường kết nối và khả năng lưu thông giữa trung tâm Hà Nội với khu Đông.

Trong tương lai, 4 cây cầu mới: Trần Hưng Đạo, Mễ Sở, Ngọc Hồi, Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và đường vành đai 4, tuyến metro số 8 cũng đang tiếp tục được mở rộng và phát triển, sẽ tạo nên hệ thống giao thông hoàn chỉnh cho khu vực.

Các chuyên gia dự báo, trong thời gian tới khu vực phía Đông Hà Nội sẽ còn chuyển mình mạnh mẽ hơn khi những cây cầu nghìn tỷ hoàn thành trong 2 - 3 năm tới. Hạ tầng giao thông phát triển nhanh và các đại dự án được đầu tư quy mô sẽ đưa phía Đông Hà Nội trở thành điểm hẹn quốc tế và là khu vực phát triển năng động, sầm uất mới của Thủ đô.

Sự phát triển thần tốc của hạ tầng khiến giá BĐS cũng tăng trưởng theo tỷ lệ thuận trong vài năm qua khi đón một làn sóng di dân lớn chưa từng có từ các khu vực trung tâm cũ của Hà Nội. Cùng với đó, quy hoạch mới với kỳ vọng biến Hà Nội phát triển theo mô hình thành phố ven sông như Seoul, Thượng Hải…đã xoá nhoà khái niệm "qua cầu".

Theo kế hoạch dự kiến, Gia Lâm sẽ chính thức lên quận vào đầu năm 2025. Hạ tầng hoàn thiện, nhiều dự án đẳng cấp với sự góp mặt của những "ông lớn" BĐS khiến khu Đông giờ đây trở thành lựa chọn đẳng cấp để "ở sướng, sống sang" – điểm đến mới của nhiều người dân tại các trung tâm cũ.